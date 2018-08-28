Президент Украины анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией

Петр Порошенко поручил МИДу собрать необходимый пакет документов для запуска этого процесса, — сообщает агентство ТАСС.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами вступил в действие весной 1999-го года. Он был рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть договор. По словам Порошенко, этот документ уже давно стал анахронизмом.