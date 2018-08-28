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17:30, 28 августа 2018

Президент Украины анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией

Петр Порошенко поручил МИДу собрать необходимый пакет документов для запуска этого процесса, — сообщает агентство ТАСС.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами вступил в действие весной 1999-го года. Он был рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть договор. По словам Порошенко, этот документ уже давно стал анахронизмом.

Комментарии

23

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putin2018 28 августа 2018 | 17:33

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opiatnovyi63 28 августа 2018 | 17:50

И какая же империя без Украины? С лугандонцми что ли?

archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 17:57

opiatnovyi63: @ И какая же империя без Украины? @

Российская Империя только в виртуальном мире у гибрида и в методичках у пригожинских чмошников

mucha2018 28 августа 2018 | 17:35

Какая уж тут дружба...

lion64__2 28 августа 2018 | 17:37

Вот и хорошо. Всех свидомых простите,уток в таком случае надо вернуть обратно, на территорию дупа-404. Посмотрим, чем их бюджет будет наполнен.

sagen 28 августа 2018 | 17:41

lion64__2: ну и слава богу. Перестанут газ воровать. Или уже не воруют? Не покупают, гады...

ura_123 28 августа 2018 | 17:41

lion64__2: Конечно верни,всех гастарбайтеров из лугандонии и дочек ихних с Ленинградки.

zztop1960 28 августа 2018 | 17:44

lion64__2: Вы уже лет 20 украинский бюджет всё хороните и хороните , а США лет 80-90 у вас вот-вот рухнет со дня на день

dmast79 28 августа 2018 | 17:53

zztop1960: Украинский бюджет давно состоит из 2 основных частей - транши и кредиты Запада, и оплата за транзит российского газа на Запад. Остальное - крохи, которые чуть разбавляют переводы украрбайтеров из-за границы.

darkshadownet_ 28 августа 2018 | 18:14

lion64__2: Вот и верни ядерное оружие которое у них поэтому договору забрал

ura_123 28 августа 2018 | 17:39

Чего тянули?

tv_victim 28 августа 2018 | 17:42

Очередной успех на международной арене. МИД - лучший!

democ 28 августа 2018 | 17:44

Как говорится, - Развод, аборт, и девичья фамилия...

polsan 28 августа 2018 | 17:45

Друзей не выбирают!

kryimzdick 28 августа 2018 | 17:47

polsan: Таких друзей за ватник, да в музей.

lisitsa1962 28 августа 2018 | 18:05

polsan: Друзей как раз выбирают. Соседей, к сожалению, не всегда можно выбрать

zolingen 28 августа 2018 | 17:55

Новость опоздала на 4 года.

timwlad90 28 августа 2018 | 17:55

Президент Украины анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией
Петр Порошенко поручил МИДу собрать необходимый пакет документов для запуска этого процесса, — сообщает агентство ТАСС.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами вступил в действие весной 1999-го года. Он был рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть договор. По словам Порошенко, этот документ уже давно стал анахронизмом.
------------
Спекуляция,мол Украина простит вам все украинские долги коли станете рабами украинцев.
и понты.
Как и громадным оборонным бюджетом США.Всё для охраны персон в Вашингтоне,но охранять никто и не подумает так как давно уже сами по себе.
И это признают сами американцы.
Так что все военные базы США это брошенные на произвол натовские бордели в с которыми кто чё хочет и творить может.

pedro_juares 28 августа 2018 | 17:58

любопытный факт: полная цитата звучит "по вине Москвы стал анахронизмом". но это, конечно, патриотично вынести Москву за скобки

moisha_pid 28 августа 2018 | 17:58

А как с транзит с 3-мя миллиардами в бюджет Украины, разрыв будет, или как обычно это не ваше дело?
Для меня лично: - существование без Украины комфортней, больше россиянам денег останется, а Украина пускай плавает в собственном дерьме.

riots 28 августа 2018 | 18:02

Без резких движений и ненужных объяснений. Всё своим чередом.

yakutt86 28 августа 2018 | 18:02

Через четыре года после начала агрессии? Мы воюем и дружим одновременно?

jblack2 28 августа 2018 | 18:12

Чтобы эта "хромая утка" не вытворяла в преддверии своих выборов большого значения не имеет!
Он действует по принципу чем хуже - тем лучше", пытается популистским образом прихватить себе электората, но поздно!
Порошенко НИХРЕНА не выполнил своих предвыборных обещаний! Даже безвиз оказался практически бесполезным для большинства жителей Украины, посколько позволяет сэкономить на визе, но не даёт права на легальную работу в Европе.
Г-н Порошенко наплевал и на жителей Луганской и Донецкой областей - к политическому решению противостояния не приблизился ни на миллиметр...

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