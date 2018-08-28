Оюб Титиев вошел в шорт-лист правозащитной премии Вацлава Гавела
Арестованный глава чеченского отделения общества «Мемориал» Оюб Титиев вошел в шорт-лист правозащитной премии Вацлава Гавела. Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы. По мнению авторов премии, Титиев внес большой вклад в защиту прав человека в Чечне, рассказывая о злоупотреблениях со стороны местных властей.
Лауреат будет объявлен в октябре в Страсбурге. Денежный эквивалент премии составляет 60 тысяч евро.
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