В нападении на военный эшелон в Забайкалье участвовали 10 человек

Об этом РБК сообщили в Следственном комитете. Нападение произошло в ночь на понедельник. Один из предполагаемых преступников был убит, остальные скрылись. Стрельбе предшествовал конфликт с военными в привокзальном кафе. Как отмечает агентство «Интерфакс», погибший оказался представителем криминального мира.