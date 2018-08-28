В нападении на военный эшелон в Забайкалье участвовали 10 человек
Об этом РБК сообщили в Следственном комитете. Нападение произошло в ночь на понедельник. Один из предполагаемых преступников был убит, остальные скрылись. Стрельбе предшествовал конфликт с военными в привокзальном кафе. Как отмечает агентство «Интерфакс», погибший оказался представителем криминального мира.
Комментарии13
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don_ballon 28 августа 2018 | 17:44
Тут вопрос один: часовой, что завалил "представителя криминального мира", под следствием с угрозой дисбата или поехал в отпуск как поощрение? А эшелон... Да скоро из взрывать будут в Забайкалье. Ишь, учения затеяли на территории Поднебесной.
vasyakirin 28 августа 2018 | 17:48
don_ballon: к стати открыть огонь караульный мог только после проникновения на охраняемую платформу или вагон, если он стрелял по перрону то это нарушение Устава КС...
tv_victim 28 августа 2018 | 17:52
vasyakirin: Нет. Часовой имеет право открывать огонь при нападении на НЕГО и (или) на охраняемый объект.
vasyakirin 28 августа 2018 | 18:01
tv_victim: и чо я не так сказал?
напасть на часового можно только на платформе на перроне посты не выставляют....
korikov 28 августа 2018 | 18:08
vasyakirin:
Часовой имеет право применять оружие без предупреждения в случае нападения. Никаких нарушений тут нет.
vikwlad 28 августа 2018 | 18:06
Странные вещи происходят в нашем колхозе. Если конфликт с военными произошёл в привокзальном кафе, то зачем нападать на эшелон с танками?
moisha_pid 28 августа 2018 | 18:11
don_ballon: ....Да скоро из взрывать будут в Забайкалье...
У вас в Германии мужиков режут, а девочек ваших насилуют - вот где вам беспокоится нужно.
Россия без вашего соплежуйства разберётся где и с кем ей проводить воинские учения, так что засуньте свои негодования себе в задницу и сожмите свои булки покрепче.
nikolaitschi 28 августа 2018 | 17:49
Так на эшелон с танками напали или на ввязавшихся в пьяную драку конвойных?
moisha_pid 28 августа 2018 | 18:05
nikolaitschi: А вы рядом проходили и учуили запах алклголя у "конвойных"?
К вашему огорчению так называемые "конвойные" было трезвые, на что имеются доказательства, а вот представители криминальной среды (очевидно вы близки к ней) находились в состоянии подпития, на что также имеются свидетельские показания. Так что не врите мой вам совет.
vadimp 28 августа 2018 | 17:52
"... погибший оказался представителем криминального мира ..."
А че не террористом, или еще кем? Или у него при себе корочка была?
vasyakirin 28 августа 2018 | 18:05
vadimp: Криминальный мир это кто, люди с непогашенной судимостью или не пойманные преступники?
lager23 28 августа 2018 | 17:56
Дикий Восток...да, что говорить, вся страна одичала от путинизма!
lisaws 28 августа 2018 | 18:07
Чита РУ
Жители города Петровска-Забайкальского в ночь на 27 августа в привокзальном круглосуточном кафе, которое вечером работает как ночной клуб, праздновали день рождения «смотрящего» за районом. Военные во время остановки эшелона зашли туда. В результате конфликта двух военных порезали, те успели убежать в вагон-госпиталь. Погнавшаяся за ними компания не остановилась даже после предупредительных выстрелов часового. В результате праздновавший день рождения погиб, ещё один мужчина ранен, хотя ранее сообщалось о троих раненых. Полиция объявила в розыск остальных участников конфликта.
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Итого: Военные в ночном клубе что-то не поделили с местными.