Пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку во Франции из-за неисправности

Пассажирский лайнер Airbus A319-111 авиакомпании EasyJet, направлявшийся из Лондона в Мадрид, совершил экстренную посадку в аэропорту французского Бреста из-за неисправности. Об этом во вторник сообщил информационный портал Airlive на своей странице в «Твиттере».



Об аварийной ситуации на борту совершавшего рейс U28277 самолета экипаж объявил вскоре после вылета из аэропорта Гатвик в Лондоне.



Информации о характере неисправности и состоянии пассажиров не поступало, передает ТАСС. Самолеты подобного типа могут перевозить до 160 пассажиров.