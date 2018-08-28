Более тысячи россиян, купивших билеты в компании «Турово», не могут вылететь из Болгарии

Об этом агентству ТАСС рассказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

О проблемах стало известно на прошлой неделе. Они затронули в общей сложности больше 2,5 тысяч россиян. Сейчас при содействии российских дипломатов Ростуризм занимается отправкой на родину детских групп, — отмечает агентство «Интерфакс».