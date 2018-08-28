Более тысячи россиян, купивших билеты в компании «Турово», не могут вылететь из Болгарии
Об этом агентству ТАСС рассказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
О проблемах стало известно на прошлой неделе. Они затронули в общей сложности больше 2,5 тысяч россиян. Сейчас при содействии российских дипломатов Ростуризм занимается отправкой на родину детских групп, — отмечает агентство «Интерфакс».
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allasc 28 августа 2018 | 17:35
россияне чесТно заработали международную репутацию - нищебродов