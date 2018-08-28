Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «Радио Свобода». Валенса напоминает, что правозащитники считают вынесенный Сенцову приговор по обвинению в подготовке терактов несправедливым и незаконным. Он также отмечает мужество Сенцова, который больше 100 дней держит голодовку.