Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира
Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «Радио Свобода». Валенса напоминает, что правозащитники считают вынесенный Сенцову приговор по обвинению в подготовке терактов несправедливым и незаконным. Он также отмечает мужество Сенцова, который больше 100 дней держит голодовку.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 28 августа 2018 | 17:08
И это правильно! Больших придурков там не было. )))
astet 28 августа 2018 | 17:25
banyi3: несколько лет назад был Путин!
Он им и останется,
если Сенцову дадут Нобелевку!
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 17:10
Пригожинцы выльют по ушату грязи на Валенсу и Сенцова..
varlam59 28 августа 2018 | 17:18
Браво, террориста на Нобелевскую премию. А может лучше Марию Бутову, которая невиновна и достойно выдерживает пытки американского гестапо?
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 17:54
varlam59: Кто признал террористом Сенцова? так называемый суд, который подчиняется напрямую воровской власти, которая ,в свою очередь, аннексировала и оккупировала Крым?
lion64__2 28 августа 2018 | 17:21
В израильских тюрьмах сидит немало точно таких же "режиссеров". "композиторов", "театральных критиков" и прочих "деятелей культуры". Может, их всех скопом выдвинуть на Нобелевскую премию мира?
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 17:56
lion64__2: В чём проблема?Флаг вам в руки, выдвигайте! Скопом или по одиночке..
unafk 28 августа 2018 | 17:22
Прекрасная идея! Вспомнил про Нельсона Манделу!
jblack2 28 августа 2018 | 17:26
А Гаврилу Принципа посмертно не додумались выдвинуть на Нобелевскую премию?..
vblack 28 августа 2018 | 17:26
Сопротивление агрессии и беспределу - это и есть путь к миру, как бы банально не звучало. Достойный кандидат на премию.
vilingrad 28 августа 2018 | 17:27
И нельзя это было решить в начале, по -тихому? А потом по всем каналам объявить, как Путин лихо на...л тупых хохлов, и за одного никчемного режиссеришку обменял пятнадцать с половиной русских офицеров- отпускников? Теперь РФ получит кандидатана нобелевку у себя в тюряге...Вот тупой тормоз чекистский!
lion64__2 28 августа 2018 | 17:31
vilingrad: Если гей-ропейские кызелыв самом деле дадут свидомиту премию, то на него можно не меньше сотни выменять. И ещё деньги взыскать, за лечение и кормление.
payalnick 28 августа 2018 | 17:40
А кто помог соискателю? Российская Федерация! В соответствии с законом об авторском праве часть премии Сенцов , как честный человек, перечислить министерству финансов РФ!
abuvgrobu 28 августа 2018 | 17:57
Надо на нобелевскую премию Павленского выдвинуть. Он мужественно свои собственные яйца к брусчатке прибивал..