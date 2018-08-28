Следственный комитет, по некоторым данным, еще на месяц продлил срок расследования дела «Седьмой студии»
Следственный комитет, по некоторым данным, еще на месяц – до 19-го октября — продлил срок расследования дела «Седьмой студии». Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег. Ранее сообщалось, что основные следственные действия уже завершены.
Комментарии4
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banyi3 28 августа 2018 | 17:12
Посодят таки так жополюба? Голубого воришку ? )))
lion64__2 28 августа 2018 | 17:35
Пора бы уже это сборище заднеприводных богемных воров сажать на черную скамью подсудимых, дать большой срок с конфискацией имущества, а потом в тайгу, на свежий воздух, на работу.
eniro 28 августа 2018 | 17:40
"Все в масках, в париках — все как один,
Кто — сказочен, а кто — литературен...
Сосед мой слева — грустный арлекин,
Другой — палач, а каждый третий — дурень.
Я в хоровод вступаю, хохоча,
И всё-таки мне неспокойно с ними:
А вдруг кому-то маска палача
Понравится — и он её не снимет?
Вдруг арлекин навеки загрустит,
Любуясь сам своим лицом печальным;
Что, если дурень свой дурацкий вид
Так и забудет на лице нормальном?!"(С)
elenaj1959 28 августа 2018 | 17:55
Тянут, потянут - вытянуть не могут! Видимо, доказательства не успевают сочинить.