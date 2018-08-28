Следственный комитет, по некоторым данным, еще на месяц продлил срок расследования дела «Седьмой студии»

Следственный комитет, по некоторым данным, еще на месяц – до 19-го октября — продлил срок расследования дела «Седьмой студии». Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег. Ранее сообщалось, что основные следственные действия уже завершены.