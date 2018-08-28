В Чечне силовики задержали, по разным оценкам, от 150 до 200 подростков после нападения на полицейских в республике

В Чечне силовики задержали, по разным оценкам, от 150-ти до 200 подростков после нападения на полицейских в республике. Это уже вторая волна задержаний, — пишет сайт «Кавказский узел». По его данным, подростков допрашивают и проверяют возможные связи с участниками нападения.

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров в интервью «Эху» сказал, что речь идет всего лишь о профилактических мероприятиях.

Нападения на чеченских силовиков произошли 20-го августа. В них участвовали подростки. Четверо из пяти нападавших были убиты. Последний был ранен и позднее умер в больнице. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».