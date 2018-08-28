В Чечне силовики задержали, по разным оценкам, от 150 до 200 подростков после нападения на полицейских в республике
В Чечне силовики задержали, по разным оценкам, от 150-ти до 200 подростков после нападения на полицейских в республике. Это уже вторая волна задержаний, — пишет сайт «Кавказский узел». По его данным, подростков допрашивают и проверяют возможные связи с участниками нападения.
Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров в интервью «Эху» сказал, что речь идет всего лишь о профилактических мероприятиях.
Нападения на чеченских силовиков произошли 20-го августа. В них участвовали подростки. Четверо из пяти нападавших были убиты. Последний был ранен и позднее умер в больнице. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Комментарии9
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traxau_okurka 28 августа 2018 | 17:11
Они подрастут, и окрепшие поджарят зад макаке в Адидасе, превратившему Чечню в паханат.
fig_vuam 28 августа 2018 | 17:29
traxau_okurka: Такое количество задержанных само по себе говорит о существовании серьезного подполья и опровергает заявления Кадырова о том, что в Чечне все спокойно.
brandfa 28 августа 2018 | 17:46
fig_vuam: А ты прямо так Кадырову и поверил, что у них всё спокойно?
P.S. Если ничего не изменится, то "Чечня" это недалёкое будущее всей России.
zztop1960 28 августа 2018 | 17:52
fig_vuam: Мальчиши-кибальчиши
neprostotak 28 августа 2018 | 17:13
Представить себе сложно, какой это позор для мусульман, жить под руководством мунафика, называющиго себя солдатом фашиста-кафира.
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 17:13
А младенцев ещё не проверили на причастность к ИГИЛ?
tat3383 28 августа 2018 | 17:15
Как такое возможно ?!!!!
sergei_tn 28 августа 2018 | 17:55
В первый день, арестовали всех, кто там был
В последующие несколько дней, арестовали всех тех, кто мог там быть.
anna20869 28 августа 2018 | 18:11
А ведь это позор для кадырова- кошмарить детей. И двойной позор, что он у себя под носом пропустил организованное подполье. Любви со стороны местного населения ему это точно не добавляет, как и уважения.