Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел противоречия в объяснениях Вячеслава Володина

Ранее спикер Госдумы ответил, откуда его мать взяла деньги на покупку дорогой недвижимости.

Квартиру в столичном элитном жилом комплексе мать Вячеслава Володина, по его словам, купила на собственные средства. Деньги она получила в середине двухтысячных от продажи доли в компании, производящей масло и майонез. Володин объяснил, что также был совладельцем производства, и всего за сделку семья выручила около 200 миллионов долларов. Примерно половина суммы досталась его матери. Из этого следует, что оставшуюся долю – то есть 100 миллионов – получил Володин. Однако другие источники ранее называли цифру в четыре раза меньшую – на это обратили внимание в Фонде по борьбе с коррупцией. В прошлом году ТАСС писало, что от продажи акций спикер Госдумы выручил около 24 миллионов долларов. Как отметили в ФБК, эти же данные приводило антикоррупционное управление Кремля.

Володин пока не прокомментировал новые сведения, опубликованные Фондом борьбы с коррупцией.