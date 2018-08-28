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17:00, 28 августа 2018

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел противоречия в объяснениях Вячеслава Володина

Ранее спикер Госдумы ответил, откуда его мать взяла деньги на покупку дорогой недвижимости.

Квартиру в столичном элитном жилом комплексе мать Вячеслава Володина, по его словам, купила на собственные средства. Деньги она получила в середине двухтысячных от продажи доли в компании, производящей масло и майонез. Володин объяснил, что также был совладельцем производства, и всего за сделку семья выручила около 200 миллионов долларов. Примерно половина суммы досталась его матери. Из этого следует, что оставшуюся долю – то есть 100 миллионов – получил Володин. Однако другие источники ранее называли цифру в четыре раза меньшую – на это обратили внимание в Фонде по борьбе с коррупцией. В прошлом году ТАСС писало, что от продажи акций спикер Госдумы выручил около 24 миллионов долларов. Как отметили в ФБК, эти же данные приводило антикоррупционное управление Кремля.

Володин пока не прокомментировал новые сведения, опубликованные Фондом борьбы с коррупцией.

Комментарии

17

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nikolaydiko 28 августа 2018 | 17:06

Алексей Навальный прав: "А пока Володина не будут спрашивать, пока Володину уважительно кивают и благодарят — он и будет врать как сивый мерин...".
Позор лицемеру, хапуге и лжецу - Володину!.

Николай ДИКО

pro_hanov 28 августа 2018 | 17:23

«100 миллионов – получил Володин. Однако другие источники ранее называли цифру в четыре раза меньшую»

Что пристали к человеку? Ну забыл он про эти жалкие 75 миллионов баксов. За подкладку завалились. Некогда ему всякую мелочь считать. Он всё о нас, горемыках неразумных, печётся: как НДС поднять и пенсионный возраст.

azatjan1 28 августа 2018 | 17:36

pro_hanov: Да, просто, он все позабыл и прокололся, 24 млн. они показали в белую, а 176 млн. долларов он с мамой получил наличными в черную , минуя налоговые отчисления. Его надо брать ОБЭП и раскручивать по полной.

fig_vuam 28 августа 2018 | 17:38

pro_hanov: Путается в показаниях, голубок.
Но вот никто его не спросит как он вообще акции крупнейшего жиркомбината заимел в таком количестве при это находясь на госслужбе и не имея права заниматься коммерческой деятельностью.
Откуда деньги взял на приобретение контрольного пакета акций?
ведь только 9 месяцев не на госслужбе был за все 30 лет начиная с 1988 г. Подарили ему акции? А кто и за что?

Никто не спрашивает. Даже и Навальный.
Потому что ясно: взял в тумбочке.
А в тумбочку мама положила.

gad123 28 августа 2018 | 18:02

nikolaydiko: Его позор не чешет!!

zapadnay 28 августа 2018 | 17:09

Система власти основана на лжи. Чем больше врешь, тем выше поднимаешься.

plank1957 28 августа 2018 | 17:17

А кто-то ждал, что Володин откроет истинные свои источники дохода? Не царское это дело перед смердами отчитываться.

(комментарий скрыт)

leoch 28 августа 2018 | 17:23

не сомневаюсь, он(вовкин который), вспомнит, что еще они с мамой продали свой бизнес раз десять по 24 млн долларов, а если и этого не хватит для обоснования "своего" жизненного успеха, то пойдет по следам кадырова-ему бог помог.
В стране ведь нет ни одного из институтов власти способные задать этот банальный вопрос вору-"от куда деньги Зин?" потому-что нет ни государства ни власти, а есть зона.., но в прочем и с понятиями в этой зоне тоже как-то не очень...

sokal123 28 августа 2018 | 17:23

Какие противоречия ? Все там вранье ! Закоренелое путинское вранье.

vectorzz 28 августа 2018 | 17:26

НЕЕЕЕЕТ!!!! НЕТ в стране борьбы с коррупцией!

buva53 28 августа 2018 | 17:28

Володин не врёт - он "экономно обращается с правдой"

trans 28 августа 2018 | 17:49

Все эти володины, песковы, патрушевы, шуваловы и прочие за Путей как за каменной стеной. Могут в лицо врать и все им с рук сойдет.

elenaj1959 28 августа 2018 | 17:57

Наверное, остальные 76 недостающих миллионов пришлись на долю дедки, внучки, Жучки и мышки - по 19 млн на брата/сестру.

zolingen 28 августа 2018 | 17:58

Ну хоть что- то соврать он должен был. И так тянул с ответом. Понятно, что ничего внятного промямлить не мог, но хоть время оттянул

gad123 28 августа 2018 | 18:04

zolingen: Пусть, что другое оттягивает!

zolingen 28 августа 2018 | 18:14

gad123: вообще не против)

riots 28 августа 2018 | 18:15

Больше версий хороших и разных !

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