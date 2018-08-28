В нападении на караул воинского эшелона в Забайкалье участвовали 10 человек, — сообщил Следственный комитет. Таковы первые выводы по результатам доследственной проверки. В сообщении ведомства подчеркивается, что нападавшие продолжали свои действия, несмотря на предупреждение и выстрелы в воздух.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. В результате попытки нападения на эшелон погиб один человек. По данным местных властей, это произошло после конфликта с участием военных и местных жителей. По данным агентства «Интерфакс», погибшим оказался 29-летний молодой человек, имеющий связи с криминальным миром.