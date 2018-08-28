В нападении на караул воинского эшелона в Забайкалье участвовали 10 человек
В нападении на караул воинского эшелона в Забайкалье участвовали 10 человек, — сообщил Следственный комитет. Таковы первые выводы по результатам доследственной проверки. В сообщении ведомства подчеркивается, что нападавшие продолжали свои действия, несмотря на предупреждение и выстрелы в воздух.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. В результате попытки нападения на эшелон погиб один человек. По данным местных властей, это произошло после конфликта с участием военных и местных жителей. По данным агентства «Интерфакс», погибшим оказался 29-летний молодой человек, имеющий связи с криминальным миром.
Комментарии2
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aleksandr39 28 августа 2018 | 16:40
Это были боевики -наемники из ОПГ "днр -лугандон " .
peresvet73 28 августа 2018 | 16:45
А почему военные не вызвали полицию во время конфликта, а довели дело до пересечения гражданскими условной границы, за которой начали сами стрелять? Сейчас пытаются выдать убийство граждан России, за нападение на эшелон, т.е. - подменяют мотивы. Если бы убили женщину с ребёнком, объявили бы её проституткой, как в 2000 высказался Путин о вдовах моряков с "Курска".