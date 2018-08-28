Владимир Путин завтра собирается выступить с телеобращением по поводу предстоящей пенсионной реформы
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сегодня президент пообещал детально сформулировать свое отношение к реформе. Он назвал правильным использование правительством жестких экономических и демографических расчетов при подготовке реформы, и пообещал, что будут приняты справедливые решения со взвешенным и осторожным подходом, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии9
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ostapbey 28 августа 2018 | 16:37
Никто не удивится если завтра вместо кооп Озеро будут показывать лебединое озеро.
Круглосуточно.
Даже..
banyi3 28 августа 2018 | 16:37
Ну заберут у народа баблос, а кто даст и каким способом )
tvitov66 28 августа 2018 | 16:38
То есть сёдня в Сирии войнушка и если ПУбеда, то ампиратор сообщит народу что он добрый царь, а бояре плохие ... а если опять американцы дадут леща, то сныкается на недельку-другую - тоже со спортивной травмой (дорожка длинная)
plank1957 28 августа 2018 | 16:39
Самым взвешенным подходом к решению пенсионных проблем в стране будет отстранение от власти Путина и Ко и созыв учредительного собрания.
banyi3 28 августа 2018 | 16:41
plank1957: Правильное решение, но желающих нет ))))
trans 28 августа 2018 | 16:40
Все идет по плану - внесли в Госдуму наиболее жесткий вариант пенсионного закона, а сейчас несколько смягчат его, чтобы успокоить народ. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу!!!
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 16:42
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».
«Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».
«Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?» (НАТО, в смысле)
«Войну с русофобским НАТО нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего русского народа против проклятых американо-гейропейцев. Целью этой всенародной Отечественной войны против НАТОвских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом проклятой Америки"
(с) почти И.В. Сталин, 3 июля 1941 г.
vincenttt 28 августа 2018 | 16:44
Так начинай уже грабить-то, ботоксный!!
m_anuchin 28 августа 2018 | 16:45
Так торжественно и трагично.!?.. Скорее это анекдот про российскую жизнь!..