Владимир Путин завтра собирается выступить с телеобращением по поводу предстоящей пенсионной реформы

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сегодня президент пообещал детально сформулировать свое отношение к реформе. Он назвал правильным использование правительством жестких экономических и демографических расчетов при подготовке реформы, и пообещал, что будут приняты справедливые решения со взвешенным и осторожным подходом, — сообщает агентство «Интерфакс».