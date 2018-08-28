Новые правила конфиденциальности мессенджера Телеграм не распространяются на Россию
Новые правила мессенджера Телеграм, позволяющие передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию. Об этом заявил глава компании Павел Дуров. По его словам, Телеграм в России находится вне закона, поэтому мессенджер не будет рассматривать какие-либо обращения от российских спецслужб.
Ранее сегодня появилась информация о том, что Телеграм решил выдавать спецслужбам по решению суда IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в терроризме.
Комментарии1
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polikarpich 28 августа 2018 | 16:39
Правильно. Правительство РФ и его опора, силовики и спецслужбы, это и есть террористы. Терроризируют собственных граждан и окрестные государства. Поэтому на них новые правила и не распространяются. Это для нормальных государств.