Новые правила конфиденциальности мессенджера Телеграм не распространяются на Россию

Новые правила мессенджера Телеграм, позволяющие передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию. Об этом заявил глава компании Павел Дуров. По его словам, Телеграм в России находится вне закона, поэтому мессенджер не будет рассматривать какие-либо обращения от российских спецслужб.

Ранее сегодня появилась информация о том, что Телеграм решил выдавать спецслужбам по решению суда IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в терроризме.