ФБК нашел несоответствия в высказываниях спикера Госдумы Вячеслава Володина о его состоянии после продажи бизнеса.

Фонд борьбы с коррупцией нашел несоответствия в высказываниях спикера Госдумы Вячеслава Володина о его состоянии после продажи бизнеса. Об этом говорится на сайте политика Алексея Навального. Комментируя расследование ФБК, Володин сказал, что его мать, Лидия Барабанова, смогла купить квартиру площадью 400 квадратных метров в Москве после того, как получила половину доходов от продажи доли спикера в холдинге «Солнечные продукты». По утверждению Володина, 11 лет назад он продал акции крупнейшего производителя подсолнечного масла и майонеза своему деловому партнеру за 200 миллионов долларов, и около половины этой суммы получила Барабанова.

В ФБК напомнили, что ранее глава антикоррупционного управления Кремля Олег Плохой уже рассказывал, какой доход Володин получил от этой сделки. Тогда фигурировали суммы в четыре раза меньше, чем сейчас.