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16:31, 28 августа 2018

ФБК нашел несоответствия в высказываниях спикера Госдумы Вячеслава Володина о его состоянии после продажи бизнеса.

Фонд борьбы с коррупцией нашел несоответствия в высказываниях спикера Госдумы Вячеслава Володина о его состоянии после продажи бизнеса. Об этом говорится на сайте политика Алексея Навального. Комментируя расследование ФБК, Володин сказал, что его мать, Лидия Барабанова, смогла купить квартиру площадью 400 квадратных метров в Москве после того, как получила половину доходов от продажи доли спикера в холдинге «Солнечные продукты». По утверждению Володина, 11 лет назад он продал акции крупнейшего производителя подсолнечного масла и майонеза своему деловому партнеру за 200 миллионов долларов, и около половины этой суммы получила Барабанова.

В ФБК напомнили, что ранее глава антикоррупционного управления Кремля Олег Плохой уже рассказывал, какой доход Володин получил от этой сделки. Тогда фигурировали суммы в четыре раза меньше, чем сейчас.

Комментарии

4

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post_v 28 августа 2018 | 16:34

"...Всё, всё, что нажил непосильным трудом - всё это погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных.. . Куртка замшевая.. . Три. И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта. А? "

из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

tvitov66 28 августа 2018 | 16:35

post_v: войдите в его положение - не может он помнить все что наврал и наворовал за столько лет!

post_v 28 августа 2018 | 16:36

у Володина много чего за душой

в 2007 году газета "Саратовский расклад" в статье "Гарпун партии" писала о том, как Володин подстрелил из подводного ружья молодую женщину во время прогулки функционеров "Единой России" в окрестностях Саратова на комфортабельной и красивой яхте "Принцесса".

- историю эту тогда тщательно замяли - вплоть до зачистки интернета,
- женщина изменила свои показания о происшедшем,
- все функционеры предоставили свидетельские показания о своем абсолютном отсутствии на яхте в злополучный день,
- журналиста, написавшего статью, вообще посадили

orein51 28 августа 2018 | 16:42

"Когда постоянно врёшь, где-нибудь да проколешься, г. В." [рос. пословица]

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