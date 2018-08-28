Каждый пятый депутат Госдумы занимается продвижением в парламенте силовых структур -"Трансперенси Интернешнл – Россия"

По результатам исследований «Трансперенси Интернешнл – Россия», каждый пятый депутат Госдумы РФ занимается продвижением в парламенте силовых структур. Эксперты изучали законотворческий вклад и биографию каждого парламентария. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель гендиректора компании Илья Шуманов.

«Исследование проводил наш центр Алтайского края. Коллеги занимались исследованием нормативно-правовых актов, законопроектов, которые внесены в Госдуму РФ, бэкграндом депутатов — предыдущих мест их работы, связей. Отдельно были разобраны депутаты Госдумы, которые, по нашему мнению, имеют отношение к силовому лобби – это, прежде всего, правоохранительные органы, органы государственной безопасности, и министерство обороны. И наше исследование показало, что минимум 19 % депутаты Госдумы, то есть почти пятая часть — это депутаты, которые имеют прямое отношение к законопроектам, и напрямую связаны с деятельностью правоохранительных органов, то есть это выходцы из правоохранительных структур, либо министерства обороны», — сказал он.

И.Шуманов также добавил, что деятельность данных депутатов связана с продвижением инициатив, которые «способствуют финансовой части» — дополнительного выделения денежных средств для силовых структур, либо лоббирование социальных выплат, льгот, расширения полномочий правоохранительных органов или надзорных органов.

По его словам, больше всего среди депутатов было идентифицировано представителей лобби, «связанных с министерством обороны — это 26 депутатов». На втором месте — это Федеральная служба безопасности.

«То есть 46 депутатов, которые касаются непосредственно правоохранительных органов и силового блока в целом. Всего порядка 80 депутатов идентифицировано, которые имеют отношение к силовому блоку», — отметил И.Шуманов.

Он также добавил, что «Трансперенси Интернешнл – Россия» готовит следующее исследование, которое покажет эффективность работы каждого депутата нижней палаты.

«Мы будем анализировать, откуда эти депутаты появились, их взаимоотношения с силовыми и правоохранительными органами, с бизнес-группами. Будем анализировать те законопроекты, которые эти депутаты вносят, и насколько депутаты эффективны в своей работе», — заключил И.Шуманов.