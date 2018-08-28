Роскомнадзор дал Яндексу три дня на удаление пиратского контента в Яндекс-Видео
В ведомстве ссылаются на решение Мосгорсуда, который удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, «2х2», «Супер» и обязал Яндекс убрать из выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих Газпром-медиа.
Комментарии2
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timber_head 28 августа 2018 | 16:11
- Товарищ прапорщик, остановите поезд!
- Поезд, стой, раз, два!
compare 28 августа 2018 | 16:44
какая глупость...фактически,дали три дня на аутодафэ...