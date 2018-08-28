Сотрудник центра «Э» просмотрел за час 14 тысяч изображений, размещённых на странице Марии Мотузной во ВКонтакте

Сотрудник Центра «Э» просмотрел за час 14 тысяч изображений, размещённых на странице Марии Мотузной в соцсети В контакте. Это выяснилось на сегодняшнем заседании в Барнауле обвиняемой по делу об экстремизме.

Вспомнить месяц или хотя бы год, когда было просмотрено огромное количество фото и картинок-мемов Вадим Стрелков не смог. А на вопрос подсудимой Марии Мотузной как он успел это сделать всего за час ведь у неё в соцсети В контакте были тысячи изображений сотрудник центра по борьбе с экстремизмом ответил что не помнит. Заявив при этом, что Мотузная сама написала явку с повинной. Об этом девушка рассказала журналистам после третьего заседания в Индустриальном райсуде Барнаула. Его сегодня перевели в закрытый режим. Суд допросил двух свидетелей обвинения — студенток академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Дарью Исаенко и Анастасию Битнер. Они попросили заседание закрыть, заявив об угрозах в свой адрес. Именно эти девушки пожаловались в полицию. Обе по словам Мотузной путались в показаниях и словно озвучивали заранее выученные тексты, сообщает Медиазона. Свидетели не ответили на многие вопросы адвоката подсудимой, некоторые снял судья Трушкин. При этом свидетели сказали, что негативно относятся к человеку, который разместил картинки-мемы, где идёт в том числе речь о чернокожих. Но ненависти к подсудимой у них нет.

Это не единственный процесс в Барнауле по делу об экстремизме за картинки во В контакте. Также судят 19-летнего Даниила Маркина. Защита попросила провести ещё одну экспертизу изображений, за которые судят молодого человека. Судья разрешил это сделать.