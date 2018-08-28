Сотрудник центра «Э» просмотрел за час 14 тысяч изображений, размещённых на странице Марии Мотузной во ВКонтакте
Сотрудник Центра «Э» просмотрел за час 14 тысяч изображений, размещённых на странице Марии Мотузной в соцсети В контакте. Это выяснилось на сегодняшнем заседании в Барнауле обвиняемой по делу об экстремизме.
Вспомнить месяц или хотя бы год, когда было просмотрено огромное количество фото и картинок-мемов Вадим Стрелков не смог. А на вопрос подсудимой Марии Мотузной как он успел это сделать всего за час ведь у неё в соцсети В контакте были тысячи изображений сотрудник центра по борьбе с экстремизмом ответил что не помнит. Заявив при этом, что Мотузная сама написала явку с повинной. Об этом девушка рассказала журналистам после третьего заседания в Индустриальном райсуде Барнаула. Его сегодня перевели в закрытый режим. Суд допросил двух свидетелей обвинения — студенток академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Дарью Исаенко и Анастасию Битнер. Они попросили заседание закрыть, заявив об угрозах в свой адрес. Именно эти девушки пожаловались в полицию. Обе по словам Мотузной путались в показаниях и словно озвучивали заранее выученные тексты, сообщает Медиазона. Свидетели не ответили на многие вопросы адвоката подсудимой, некоторые снял судья Трушкин. При этом свидетели сказали, что негативно относятся к человеку, который разместил картинки-мемы, где идёт в том числе речь о чернокожих. Но ненависти к подсудимой у них нет.
Это не единственный процесс в Барнауле по делу об экстремизме за картинки во В контакте. Также судят 19-летнего Даниила Маркина. Защита попросила провести ещё одну экспертизу изображений, за которые судят молодого человека. Судья разрешил это сделать.
Комментарии15
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sensei54 28 августа 2018 | 16:10
Похоже на предельно идиотский розыгрыш. Однако это не розыгрыш, а реальность.
kit07_12 28 августа 2018 | 16:18
sensei54: 14000 изображений, емое. Хомячье явно больное. Она походу жила там
navsegda 28 августа 2018 | 16:26
kit07_12: Переживаешь за нигеров ?
zloy_sok 28 августа 2018 | 16:10
В другой стране он бы уже скрок отбывал за дачу ложных, а у нас медаль явно получит "Передовик Труда".
askol2016 28 августа 2018 | 16:11
11 руб. 80 коп. умножаем на 14 000... Хорошй гонорар у мерзавца!
navsegda 28 августа 2018 | 16:12
Спасибо Центру "Э" , вот закроют Марию Мотузную и как заживёт Россиюшка , мама не горюй
hihi2raza 28 августа 2018 | 16:15
россия убогая и мерзкая страна.
vasily_k 28 августа 2018 | 16:19
дебилы тоже быстро могут просматривать изображения... некоторые под них косят..
nikolaitschi 28 августа 2018 | 16:19
Минфин уже готовит деньги по возмещению ущерба? Скоро появится статья в бюджете страны.
Радует одно. Эти стали бояться общественного мнения.
sasass 28 августа 2018 | 16:24
Народ прессуют , а экономика истлевает и никому никакого дела нет до экономики- все заняты выжиманием соков из народа...
gregor 28 августа 2018 | 16:26
Менталитет большинства ,однако .которое этот маразм одобрямс .
plank1957 28 августа 2018 | 16:29
14000 поделить на 3600 получаем 3, и 8 в периоде снимков этот эшник должен был просматривать в секунду и не только просматривать, но и анализировать. Полная ахинея.
democ 28 августа 2018 | 16:35
А ведь они, подонки, с нашими детьми "воюют", калеча и ломая им судьбы!!! Против коррупционеров ссат, а работу делать надо! Вот и калечат!
satttana_perrrkele 28 августа 2018 | 16:42
democ: заботиться о будущем своих детей нужно! Желательно с их дошкольного возраста.
(я свою дочку еще в 1992-ом вывез, а внучка - так сразу, там, родилась )
neyexo 28 августа 2018 | 16:44
А где собрания трудовых коллективов, гневно осуждающие подсудимых?
Картина неполная