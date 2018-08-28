Трансперенси Интернешнл Россия: В Госдуме седьмого созыва каждый пятый депутат лоббирует интересы силовых структур
В Госдуме седьмого созыва каждый пятый депутат лоббирует интересы силовых структур, — говорится в докладе «Трансперенси Интернешнл-Россия». Отмечается, что наибольшее количество лоббистов — 26 – имеет Минобороны, 20 — ФСБ, 7 – МВД. Восемь человек «Трансперенси» относит к лобби прокуратуры и Следственного комитета.
Эксперты изучали законотворческий вклад и географию каждого парламентария, — рассказал «Эху Москвы» зам.директора организации Илья Шуманов.
По словам Шуманова, «Транспэренси» готовит следующее расследование, которое покажет эффективность работы каждого депутата.
Комментарии5
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clandestino 28 августа 2018 | 16:10
Да ладно - каждый пятый! Из пяти пять, а то и шесть.
sirwalterscott 28 августа 2018 | 16:32
Да Оно наше Усё это и Минобороны и ФСБ и МВД.
А теперь мне покажите депутата, который против Его Величества?
Так что Трансперенси, все лоббисты, все без исключения!
Слуги народа, мать их!
kochar 28 августа 2018 | 16:11
Не каждый пятый дорогой ты наш «Трансперенси Интернешнл-Россия», а больше половины.
pampey 28 августа 2018 | 16:23
Это интересно лишь в какой-то мере. Дума стоит навытяжку перед Кремлем.
neitral_n 28 августа 2018 | 16:23
Да тут и исследовать нечего для Транспери - эффективность депутатов 0, исполнительность команд 10 баллов!