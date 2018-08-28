Трансперенси Интернешнл Россия: В Госдуме седьмого созыва каждый пятый депутат лоббирует интересы силовых структур

В Госдуме седьмого созыва каждый пятый депутат лоббирует интересы силовых структур, — говорится в докладе «Трансперенси Интернешнл-Россия». Отмечается, что наибольшее количество лоббистов — 26 – имеет Минобороны, 20 — ФСБ, 7 – МВД. Восемь человек «Трансперенси» относит к лобби прокуратуры и Следственного комитета.

Эксперты изучали законотворческий вклад и географию каждого парламентария, — рассказал «Эху Москвы» зам.директора организации Илья Шуманов.

По словам Шуманова, «Транспэренси» готовит следующее расследование, которое покажет эффективность работы каждого депутата.