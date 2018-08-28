Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности Телеграм законодательными нормами Евросоюза
Основатель Телеграма Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности сервиса законодательными нормами Евросоюза, точнее, изменениями в регламенте по защите персональных данных.
«Мы оставили за собой право передавать Ай-Пи-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», — написал Дуров в своем Телеграм-канале. Он подчеркнул. Что политика конфиденциальности мессенджера не касается ситуации в России, где «сервис находится вне закона, поэтому продолжаем сопротивление», — добавил Дуров.
Передача данных пользователей является распространенной мировой практикой и не означает изменения позиции мессенджера в вопросе конфиденциальности личной переписки, — сказал «Эху Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.
Дарбинян добавил, что Телеграм остается надежным мессенджером, который не намерен подстраиваться под требования российских властей.
Комментарии7
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sasass 28 августа 2018 | 16:07
В России произвол и поэтому международные нормы действовать не могут..
y20160414 28 августа 2018 | 16:26
«передавать Ай-Пи-адрес и номер телефона»
IP-адрес меняется легко, а номер телефона во многих случаях (особенно в рашке) эквивалентен номеру паспорта. Поэтому НОРМАЛЬНЫЕ люди в заманухе чекистского провокатора дУРОВА не регистрируются.
rom8883 28 августа 2018 | 16:38
y20160414: Регисирируются в контакте, который весь на столе НКВД.
neyexo 28 августа 2018 | 16:42
y20160414: в тае симку можно в любой лавке купить
amderma 28 августа 2018 | 16:31
Респект!
rips4 28 августа 2018 | 16:32
Ну вот... А то- это невозможно, у нас нет кодов, и т.д..
Просто одно дело прослыть "борцуном с рэжимом" и забить на пользователей в России. И совсем другое дело поприсмыкаться чуть чуть перед ес..))
Однако "принципиальный" чел дуров!))
drgonish 28 августа 2018 | 16:37
{Мы оставили за собой право передавать Ай-Пи-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда]
Номер телефона и имя владельца аккаунта ФСБ научились по имени пользователя вычислять без всяких обращения в Телеграм. Т.е. это пиар Дурова на дыре в своем же ПО? Дешево как-то.... как у украинцев, ну да ладно....