Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности Телеграм законодательными нормами Евросоюза

Основатель Телеграма Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности сервиса законодательными нормами Евросоюза, точнее, изменениями в регламенте по защите персональных данных.

«Мы оставили за собой право передавать Ай-Пи-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», — написал Дуров в своем Телеграм-канале. Он подчеркнул. Что политика конфиденциальности мессенджера не касается ситуации в России, где «сервис находится вне закона, поэтому продолжаем сопротивление», — добавил Дуров.



Передача данных пользователей является распространенной мировой практикой и не означает изменения позиции мессенджера в вопросе конфиденциальности личной переписки, — сказал «Эху Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.

Дарбинян добавил, что Телеграм остается надежным мессенджером, который не намерен подстраиваться под требования российских властей.