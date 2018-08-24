Согласие Telegram раскрывать данные пользователей не связано с изменением их политики в вопросе конфиденциальности

Мессенджер Павла Дурова Telegram сообщил об изменениях в политике конфиденциальности. Теперь по решению суда компания будет предоставлять спецслужбам IP-адреса и номера телефонов подозреваемых. Передача подобных данных является распространенной мировой практикой и не означает изменения позиции мессенджера в вопросе конфиденциальности личной переписки. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.

«То, что заявил Телеграм — вполне нормальный шаг. И в целом, как социально ответственная компания, согласилась в случае получения судебного запроса, который соответствует всем формальным процедурам, раскрывать IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя. Все крупные компании по всему миру это делают, естественно, если только это не совсем андеграундный сервис. В этом нет ничего такого, нельзя говорить о том, что это является изменением политики компании», — сказал он.

С.Дарбинян добавил, что мессенджер Телеграм остается надежным мессенджером. «Позиция компании не меняется касательно «пакета Яровой», по которому он был заблокирован в России, касательно предоставления доступа ко всей переписке, предоставления ключей шифрования, для самостоятельного доступа к этой переписке. В этом Telegram остается все также надежным сервисом, который не собирается соответствовать новым «хотелкам» согласно «пакета Яровой»», — заключил он.