Суд взыскал с Мегафона более 8,5 миллионов рублей за нарушение прав на использование бренда «Ждун»

Арбитражный суд Москвы взыскал с Мегафона более 8,5 миллионов рублей за нарушение прав на использование бренда «Ждун». Владелец части авторских прав на «Ждуна», «Сидилэнд Контакт», требовал взыскать с ответчика 10 миллионов. В 2017 году компания заключила лицензионный договор с создателем Ждуна, художницей Маргарет ван Бревурт и подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент. После этого компания направила в российские арбитражные суды несколько десятков исков физическим и юридическим лицам, которые неправомерно использовали этот образ , — отмечает Рапси.