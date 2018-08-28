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15:32, 28 августа 2018

Суд взыскал с Мегафона более 8,5 миллионов рублей за нарушение прав на использование бренда «Ждун»

Арбитражный суд Москвы взыскал с Мегафона более 8,5 миллионов рублей за нарушение прав на использование бренда «Ждун». Владелец части авторских прав на «Ждуна», «Сидилэнд Контакт», требовал взыскать с ответчика 10 миллионов. В  2017 году компания заключила лицензионный договор с  создателем Ждуна, художницей Маргарет ван Бревурт и подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент. После этого компания направила в российские арбитражные суды несколько десятков исков физическим и юридическим лицам, которые неправомерно использовали этот образ , — отмечает Рапси.

Комментарии

4

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moisha_pid 28 августа 2018 | 15:43

Меня поражает безграмотность редакции ЭМ, они даже не в состоянии правильно написать инфоданные голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Вот так и живём в среде либеральных бездарей.

vasyakirin 28 августа 2018 | 15:48

Задолбали эти права, ну если я могу создать копию, спеть лучше, или нарисовать, разве будет хуже от этого людям?
К тому же, это вынудит изобретателей, певцов и художников придумывать новое, а не по судам кляузы сочинять!

bike_nty 28 августа 2018 | 15:52

Легким движением пера ждун превращается в жадун

nigilist1977 28 августа 2018 | 15:59

Сидилэнд? Это было бы оригинальное название для соцсети ВКонтакте.

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