Суд взыскал с Мегафона более 8,5 миллионов рублей за нарушение прав на использование бренда «Ждун»
Арбитражный суд Москвы взыскал с Мегафона более 8,5 миллионов рублей за нарушение прав на использование бренда «Ждун». Владелец части авторских прав на «Ждуна», «Сидилэнд Контакт», требовал взыскать с ответчика 10 миллионов. В 2017 году компания заключила лицензионный договор с создателем Ждуна, художницей Маргарет ван Бревурт и подала заявку на регистрацию бренда в Роспатент. После этого компания направила в российские арбитражные суды несколько десятков исков физическим и юридическим лицам, которые неправомерно использовали этот образ , — отмечает Рапси.
Комментарии4
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moisha_pid 28 августа 2018 | 15:43
Меня поражает безграмотность редакции ЭМ, они даже не в состоянии правильно написать инфоданные голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Вот так и живём в среде либеральных бездарей.
vasyakirin 28 августа 2018 | 15:48
Задолбали эти права, ну если я могу создать копию, спеть лучше, или нарисовать, разве будет хуже от этого людям?
К тому же, это вынудит изобретателей, певцов и художников придумывать новое, а не по судам кляузы сочинять!
bike_nty 28 августа 2018 | 15:52
Легким движением пера ждун превращается в жадун
nigilist1977 28 августа 2018 | 15:59
Сидилэнд? Это было бы оригинальное название для соцсети ВКонтакте.