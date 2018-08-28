Президент США Дональд Трамп обвинил Гугл в подтасовке результатов выдачи новостей***

Трамп считает, что поисковик, прежде всего, выдает пользователям плохие сюжеты и новости о нем. Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые негативно высказываются о работе администрации и даже назвал «врагами американского народа» Нью-Йорк Таймс, CNN, NВС и СВS.