Президент США Дональд Трамп обвинил Гугл в подтасовке результатов выдачи новостей
Трамп считает, что поисковик, прежде всего, выдает пользователям плохие сюжеты и новости о нем. Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые негативно высказываются о работе администрации и даже назвал «врагами американского народа» Нью-Йорк Таймс, CNN, NВС и СВS.
Комментарии9
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gordy 28 августа 2018 | 15:39
"Президент США Дональд Трамп обвинил Гугл в подтасовке результатов выдачи новостей"
неча на зеркало пенять, коли рожа крива?
jjuddgge_ddrredd 28 августа 2018 | 15:45
Спасибо, "Эхо". Не прошло и пол-года. Почаще читайте Мои комменты)))
Из личного опыта.
В Фейсбуке оставил про-Трамповские комменты и отрицательные в адрес crooked Hillary (коррупция). Моментально пожизненно забанили! При этом спокойно висят высеры в адрес Трампа, где не критика, а именно высеры. Фейсбук для Меня мёртв. Лежбище для либерастов (libtards). Брезгую заново регистрироваться. Сейчас миллионы приличных людей выпиливаются из этой помойки, #WalkAway.
Твиттер. Есть у Меня там акк, люблю этот формат. Да, Я пишу длинные комменты здесь, потому что Я - действительно КОМ-МЕН-ТИ-РУ-Ю. Одна строчка от пустоголовых - это не комменты. В твиттере можете найти Меня - у меня такая же ава и примерно такой же ник (кириллица, перевод). Но в твиттере я в основном пишу на темы снукера, Я заядлый снукерист-любитель, даже потратил целое состояние и поставил 10-футовый стол, на итальянских сланцевых плитах, на даче))). Очень удобный формат для общения на снукерные темы. Часто посещаю страницу Синицына.
Несколько раз оставлял в твиттере у Трампа свои твиты, комплиментарного характера в адрес Моего любимца и негативные в адрес crooked Hillary, на темы коррупции (на англ. языке, конечно). И? Мне БЛОКИРОВАЛИ НЕОДНОКРАТНО ДОСТУП в твиттер, пока Я не сотру комменты негативного характера в адрес crooked Hillary. При этом такое хафно бросается в адрес Трампа, не критика а грязь, и всё висит, никто не блокируется.
Наша демшиза, которая никогда не была в Америке и далека от американских реалий, в восторге от Американской "демократии" и "судебной системы")))
ЗЫ. В одном из твитов Трамп написал, что ФБР и DOJ (Мин. юст и Генпрокуратура в одном флаконе) - логово поддонков и воров (наследие шарлатана Барака Хуссейна Обамы). В Америке правосудие - покупное и партийное. Если судья или прокурор республиканец - одно решение, а если демократы - другое. Верховный Суд выносит часто Судьбоносные Решения 5 За - 4 Против. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПАРТИЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ СУДЕЙ.
koshkaedu 28 августа 2018 | 15:46
Беспрецедентная травля Трампа - это факт. Клич: "Импичмент!" - ещё До инаугурации. Центры сопротивления Дем. партии и их шавки (см. Орлову) работают день и ночь.
zor 28 августа 2018 | 16:42
koshkaedu: Ни какой травли. Просто Трамп так высоко сидит, что его исподнее( не первой свежести )всем бросается в глаза.
nikolaitschi 28 августа 2018 | 15:54
Теперь Гуглу придется вообще перестать рейтинговать новости о Трампе?
nigilist1977 28 августа 2018 | 16:04
Трамп, ты хоть перед импичментом-то сходи в парикмахерскую. Ну хоть раз бы на себя в Гугле глянул - лохматый клоун, Полунин с его образом асисяя просто нервно курит в сторонке.
felik23 28 августа 2018 | 16:04
***Президент США Дональд Трамп обвинил Гугл в подтасовке результатов выдачи новостей***
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Дональд Трамп обвиняет: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs
felik23 28 августа 2018 | 16:15
****Но оказалось, он уязвим так же легко, как какой-нибудь подросток. ****
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Так и есть...Детский психолог: Президент Трамп обидчив, как десятилетний ребёнок: https://youtu.be/m2HKCMlB27s
zibex 28 августа 2018 | 16:28
Это его Путин научил, но Гугл - не Яндекс.