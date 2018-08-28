Министр экологии Франции Николя Юлло подал в отставку во время интервью в прямом эфире радио Франс-Интер

Министр экологии Франции Николя Юлло подал в отставку во время интервью в прямом эфире во время интервью на радио Франс-Интер. Юлло заявил, что не одобряет действия правительства и президента по решению экологических проблем.

Министр добавил, что не ставил в известность о своем решении ни президента, ни премьер-министра, а принял его, «посовещавшись с самим собой».