Министр экологии Франции Николя Юлло подал в отставку во время интервью в прямом эфире радио Франс-Интер
Министр экологии Франции Николя Юлло подал в отставку во время интервью в прямом эфире во время интервью на радио Франс-Интер. Юлло заявил, что не одобряет действия правительства и президента по решению экологических проблем.
Министр добавил, что не ставил в известность о своем решении ни президента, ни премьер-министра, а принял его, «посовещавшись с самим собой».
Комментарии5
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neitral_n 28 августа 2018 | 15:48
Вот молодец! Настоящий Человек, и по совместительству госслужащий, имеющий свой взгляд и не согласный с политикой руководства...И не боится!
kochar 28 августа 2018 | 16:14
neitral_n: Конечно же он нам не пример по устройству черепа и его содержания,но шуму и вони будет на "Быдло-тв" дай боже.
mobile_actor 28 августа 2018 | 16:03
Кудриным-Улюкаевым и Ко такого не понять.
ematveev 28 августа 2018 | 16:46
mobile_actor:
Это хомякам не понять мотивов. А корень проблемы увидеть - это выше их сил. Тем более, что Эхо стыдливо его удалило из новости.
А уволился чел потому, что Маркон и правительство Франции заставляло его лгать, что в стране все хорошо и в атомной промышленности, и в экологии, и в сельском хозяйстве (повышенное применение пестицидов) и т.д.
Теперь на его место будет поставлен более сговорчивый человечек и во Франции снова станет все хорошо и с мирным атомом, и с пестицидами.
Французский Песков на этот демарш сказал, что на самом деле все делается, просто "нужно больше времени".
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 16:06
Аха-ха, вот слабак какой, этот гейропеец!
А вот наш Президент - настоящий Вождь, потому что лишил большинство населения химеры совести!
Пусть враг знает: ему не удастся относится к нам нехорошо и нетерпимо, когда мы хотим его похоронить на его же (то есть, нашей) территории!