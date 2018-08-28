Суд заочно арестовал бывшего генерального директора «Трансаэро» Александра Бурдина

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Трансаэро» Александра Бурдина – он объявлен в международный розыск. Бурдина обвиняют в невыплате зарплат сотрудникам. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Трансаэро» занимала второе место в России по пассажирообороту. Она лишилась сертификата эксплуатанта и прекратила полеты в октябре 2015 года, а затем была объявлена банкротом.

Основатели «Трансаэро», Ольга и Александр Плешаковы, покинули Россию.