Суд заочно арестовал бывшего генерального директора «Трансаэро» Александра Бурдина
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Трансаэро» Александра Бурдина – он объявлен в международный розыск. Бурдина обвиняют в невыплате зарплат сотрудникам. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
«Трансаэро» занимала второе место в России по пассажирообороту. Она лишилась сертификата эксплуатанта и прекратила полеты в октябре 2015 года, а затем была объявлена банкротом.
Основатели «Трансаэро», Ольга и Александр Плешаковы, покинули Россию.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 15:56
А, ерунда это всё.
Главное, чтобы Владимира Владимировича по таким пустякам не расстраивали.
А то опять подведут, как те пенсионеры, вдовы моряков "Курска" или матери Беслана, например.
И как им вообще не стыдно человека от дел государственной важности отвлекать?
ohrjr 28 августа 2018 | 16:02
Вот сучкИ, сначала отобрали, а теперь про зарплату сотрудникам вспомнили! А вы, граждане, "Летайте самолетами "Аэрофлота" по приемлемым для него ценам! А чем еще?
abuvgrobu 28 августа 2018 | 16:04
Не смешно через год грядет новая амнистия капитала и все они вернётся..
tks 28 августа 2018 | 16:16
Тюрьма (страх тюрьмы) - главная Скрепа победившего путизма.