Павел Дуров объяснил, что Телеграм изменил политику конфиденциальности из-за европейского закона о защите данных

Основатель Телеграм Павел Дуров объяснил, что мессенджер изменил политику конфиденциальности из-за нового европейского закона о защите данных. «Пока мы не делились информацией с властями, но наша теоретическая возможность так поступить — еще один способ помешать террористам в злоупотреблении нашей платформой».

Телеграм согласился передавать спецслужбам некоторые данные пользователей, подозреваемых в терроризме. Изменение политики конфиденциальности не означает, что мессенджер будет предоставлять ключи для дешифровки сообщений, — завил «Интерфаксу» Павел Чиков, руководитель Агоры, юристы которой представляют Телеграм в судах.

Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран, — подчеркнул Чиков. По его словам, последнее решение Телеграм не уступка властям, а попытка найти баланс между интересами национальной безопасности и сохранением тайны частной переписки.