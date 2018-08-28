Павел Дуров объяснил, что Телеграм изменил политику конфиденциальности из-за европейского закона о защите данных
Основатель Телеграм Павел Дуров объяснил, что мессенджер изменил политику конфиденциальности из-за нового европейского закона о защите данных. «Пока мы не делились информацией с властями, но наша теоретическая возможность так поступить — еще один способ помешать террористам в злоупотреблении нашей платформой».
Телеграм согласился передавать спецслужбам некоторые данные пользователей, подозреваемых в терроризме. Изменение политики конфиденциальности не означает, что мессенджер будет предоставлять ключи для дешифровки сообщений, — завил «Интерфаксу» Павел Чиков, руководитель Агоры, юристы которой представляют Телеграм в судах.
Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран, — подчеркнул Чиков. По его словам, последнее решение Телеграм не уступка властям, а попытка найти баланс между интересами национальной безопасности и сохранением тайны частной переписки.
Комментарии10
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nanarovsky 28 августа 2018 | 15:36
Хлуй путенский...фсе хомячки теперь ринуться в ватсап...
kit07_12 28 августа 2018 | 15:46
nanarovsky: Холуй западный. Из-за европейского закона он позицию сменил, ха. А российскому закону лн грил, что он типа не для него писан и ваще, типа нет у него никаких данных и ключей нету
dbarrakuda 28 августа 2018 | 15:56
nanarovsky: Не переживайте и до ватсапа доберутся.
sekretniy_fizik 28 августа 2018 | 16:10
А как "пальцевал" то Дуров еще совсем недавно - типа, да я, да такой крутой, да ни в жизнь со спецслужбами не буду сотрудничать в сфере борьбы с террористическими угрозами. Ну да, ну да, оно и видно, какой ты крутой, Павлик ( так и хочется добавить - Морозов ). Еще немного попрессует тебя Роскомнадзор, и сам ФСБ свои услуги предложишь. Как те же самые "фесбуки", "гуглы" и прочие "эплы-яблоки", что сейчас на задних лапках перед ЦРУ и АНБ пляшут. А поначалу тоже крутых из себя строили ( это я спер коммент юзера с ником "порвана в клочья с другой ветки на эту тему - признаюсь, чтобы в плагиате не обвинили )))… )
porvana_v_klochya 28 августа 2018 | 16:14
sekretniy_fizik: Да всегда пожалуйста. Как говорится, для друга и ...овна не жалко )))
polsan 28 августа 2018 | 16:18
dbarrakuda: раз про ВатсАпп молчат, значит уже всё оговорено! :)
motooppic 28 августа 2018 | 15:50
выражу общее либеральное мнение, если скажу, что нам, на этот Телеграмм демократически нас*ать и оппозиционно растереть!
zolingen 28 августа 2018 | 16:02
Я так понимаю, что изменения не коснуться российских спецслужб. Для этих телеграмм по- прежнему черный ящик.
sandeni 28 августа 2018 | 16:20
Ну что за беззубая власть, с Дуровым фамильярничает.
Дуров, видишь ли, "согласился передавать некоторые данные" - это же издевательство над спецслужбами. Ключи шифровальные передай или в тюрьму пожизненно... что бы другим не повадно было.
Есть судебный запрет Телеграмма - всем пользователям наказание по ст.315 УК РФ (до двух лет лишения свободы) и запрет на гос.службу. Почему власть не исполняет?
drgonish 28 августа 2018 | 16:29
[еще один способ помешать террористам в злоупотреблении нашей платформой]
:) Мне вот интересно, какой террорист (старше 13 лет) будет пользоваться Тегегой (или другим популярным мессенжером) для обмена сообщениями? Если только малолетних недоумков там вербовать.
Покой пес они создают такую рекламу Телеге - непонятно.