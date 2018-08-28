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15:04, 28 августа 2018

Кандидат в  мэры Москвы от  КПРФ Вадим Кумин требует снять с выборов Сергея Собянина

Кандидат в  мэры Москвы от  КПРФ Вадим Кумин требует снять с выборов Сергея Собянина  — он подал иск в Мосгорсуд. По  мнению Кумина, Собянин злоупотребляет должностными полномочиями при агитации в СМИ.

Ранее Сергей Собянин отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами.

Комментарии

9

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sasass 28 августа 2018 | 15:18

При желании москвичи смогут снять Собянина без проблем - достаточно выйти всем на улицу ...

perestarok 28 августа 2018 | 15:36

sasass: "При желании москвичи смогут снять Собянина без проблем - достаточно выйти всем на улицу ..."

Я как-то в молодые годы читал, что если все сразу поднимут телефонные трубки, то телефонная станция заблокируется наглухо. Но такого в мире ни разу не произошло.

dataan 28 августа 2018 | 15:55

Нах снимать. Не нравится - не голосуйте. Ни каких проблем.

kochar 28 августа 2018 | 15:21

Разбежался кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин.
Это же сын Милосердова.

aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 15:22

Разве в Москве есть суд? А подавать заявления в пародийный орган, только время зря тратить.

nikolaydiko 28 августа 2018 | 15:31

Это требование, на мой взгляд, законное и справедливое.

С.С. Собянин, по сути, подготовил шумный и дорогостоящий спектакль за счет налогоплательщиков под названием "Выборы Мэра Москвы", в котором будут участвовать в составе большого хора фарисеев и подхалимов известные лица (их внушительный список опубликован в блоге "Но есть и новички" журналиста "Эха Москвы" Владимира Варфоломеева).

Этот спектакль, конечно, состоится, но он не сделает С.С. Собянина легитимным мэром столицы России. Всё это позорно!
Николай ДИКО, представитель старшего поколения москвичей, юрист-международник, кандидат экономических наук

perestarok 28 августа 2018 | 15:33

"Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин требует снять с выборов Сергея Собянина
Он подал иск в Мосгорсуд…"

Он или пиарщик или дурак. В наших судах нельзя выиграть такие иски.

tcheslav 28 августа 2018 | 15:37

Кумин есть "НОЛЬ", теперь и на его карьере - ноль, к тому же Москва никогда не жаловала коммунистов, а уж приклеивающихся к ним - тем более.. КПРФ уже второй раз подставляют на заранее проигрышные выборы людей не их своего клана, наблюдая со стороны их позор. Вот такая венесуэльская комдемократия.

moisha_pid 28 августа 2018 | 15:48

Рейтинг коммунистов круто падает вниз, стремясь к рейтингу либеральных партий, а при таком раскладе все варианты хороши. Что и видим на примере паяца Кумина.

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