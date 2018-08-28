Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин требует снять с выборов Сергея Собянина — он подал иск в Мосгорсуд. По мнению Кумина, Собянин злоупотребляет должностными полномочиями при агитации в СМИ.

Ранее Сергей Собянин отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами.