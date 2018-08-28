Президент Путин завтра выступит со специальным телеобращением по пенсионной реформе

Это связано с тем, что тема пенсионных изменений вызвала большой общественный резонанс, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сам Путин заявил сегодня, что считает правильными действия правительства, которое использовало жесткие расчеты при подготовке пенсионной реформы. Однако все решения по этому вопросу должны учитывать интересы граждан, — добавил президент.