ЕСПЧ обязал Россию выплатить пять тысяч евро блогеру из Сыктывкара, осужденному за высказывание в соцсети

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить пять тысяч евро блогеру из Сыктывкара, осужденному за высказывание в соцсети. Суд признал, что его право на свободу выражения мнения было нарушено.

Европейский суд встал на сторону блогера Саввы Терентьева – он был первым, кого осудили по статье о возбуждении ненависти из-за комментария в «Живом журнале», опубликованного более 10 лет назад. В то же время суд посчитал, что само по себе признание нарушений со стороны России можно считать достаточной компенсацией, и в возмещении морального вреда Терентьеву отказал, оставив только возмещение судебных издержек.

Напомним, что первое дело об экстремизме за высказывание в интернете появилось в 2007 году. Поводом для него стал комментарий в ЖЖ, в котором блогер назвал сотрудников полиции «быдлом» и «гопотой» и написал, что «было бы хорошо» «сжигать неверных ментов» в центре каждого города. Публикация стала реакцией на новость об обысках в редакции газеты «Искра» города Инта в Республике Коми. Суд посчитал, что пост возбуждает ненависть в отношении социальной группы «сотрудники милиции», и приговорил блогера к одному году условно.

Россия должна компенсировать Терентьеву судебные издержки в течение трех месяцев