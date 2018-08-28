Telegram согласился выдать спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме

При этом переписка в мессенджере останется конфиденциальной.

ФСБ сможет получить IP-адрес и номер телефона пользователей, заподозренных в террористической деятельности – это следует из сообщения Telegram об обновленной политике конфиденциальности. Мессенджер раскроет эти данные спецслужбам, если получит соответствующий судебный приказ. При этом уточняется, что пока сервис Павла Дурова ни разу не передавал эти сведения. Если такой случай произойдет, то информация о нем появится в полугодовом отчете о прозрачности. Текст разместят на одном из каналов мессенджера.

Смягчение политики конфиденциальности не повлияет на ограничения, наложенные на Telegram Роскомнадзором. Как сказали «Интерфаксу» в ведомстве, вопрос о разблокировке сервиса будет рассмотрен лишь в том случае, если мессенджер согласится предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с середины апреля, однако пока ведомству так и не удалось полностью закрыть доступ к мессенджеру.