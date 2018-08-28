Минздарв России рекомендует прививаться от гриппа не позднее октября
Как подчеркивают в министерстве, вакцинация остается самым эффективным средством профилактики. Пики заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь-март.
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Как подчеркивают в министерстве, вакцинация остается самым эффективным средством профилактики. Пики заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь-март.
Комментарии2
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perestarok 28 августа 2018 | 14:45
"Минздарв России рекомендует прививаться от гриппа не позднее октября"
Спид предупреждает: Минздрав России опасен для жизни.
vasyakirin 28 августа 2018 | 14:50
вакцинация остается самым эффективным средством профилактики.
Особенно для тех у кого осложнение приведет к летальному исходу, но гриппа не будет!