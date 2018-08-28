На юго-западе Москвы на Керченской улице появился пешеходный переход нового типа – он выполнен из каучукового полотна и приподнят над дорогой. В Центре организации дорожного движения говорят, что переход, благодаря своей конструкции, будет виден при любой погоде, что повысит безопасность дорожного движения.

Всего в столице планируется установить около ста таких «зебр», — сообщает ТАСС.