Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американский флаг над Белым домом в честь сенатора Маккейна
Ранее Трампа раскритиковали объединения ветеранов — они призвал президента «проявить должное уважение».
После смерти Маккейна Трамп запретил пресс-службе Белого дома распространять заявление, где сенатор был назван «героем».
Президент ограничился коротким сообщением с соболезнованиями в Твиттере. Семья Маккейна отказалась приглашать Трампа на похороны.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eduard53 28 августа 2018 | 14:41
Выходит, Трамп не так уж невменяем и злопамятно-мелочен ...
Это всё равно как если бы кремлин приспустил флаг над своим дворцом после убийства Немцова ...
piterjanis 28 августа 2018 | 14:44
Странно,что Украина скорбит тоже по Маккейну.
noxepy_88 28 августа 2018 | 14:46
Путин наставил дурака. Типа, не пались, додик..
moisha_pid 28 августа 2018 | 14:54
А как быть Украине? Что приспустить штаны, ведь пол-страны ходят в трусах с американским флагом.
Хороши провода Маккейна - половина Украины покажет ему задницу!