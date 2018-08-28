Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на военный эшелон в Забайкалье
ЧП произошло в ночь на 27 августа. Часовой застрелил одного из нападавших. Выяснилось, что погибший был связан с криминальным миром.
Как сообщает РИА, эшелон направлялся на учениях «Восток-2018» – они пройдут на территории Забайкальского края.
Комментарии4
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vasyakirin 28 августа 2018 | 14:47
Солдаты самовольно отлучились из охраняемого эшелона, нарвались на местных, а напали на эшелон...????
moisha_pid 28 августа 2018 | 14:57
Нападавшие теперь зарылись глубоко в норы, но я уверен что эту мразь достанут! Жалко, что солдатик не уложил всю быдло-компанию!
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 14:59
А чего их "искать?"
Отняли у плюшевого мишки очередную Анну Павликову, засунули эту особо опасную экстремистку в СИЗО, получили свои звёздочки и дело с концом.
Всё, как обычно.
gvs 28 августа 2018 | 15:00
Эшелон прибыл в кабак для дозаправки, и там на него напали ))))