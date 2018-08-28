Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на военный эшелон в Забайкалье

ЧП произошло в ночь на 27 августа. Часовой застрелил одного из нападавших. Выяснилось, что погибший был связан с криминальным миром.

Как сообщает РИА, эшелон направлялся на учениях «Восток-2018» – они пройдут на территории Забайкальского края.