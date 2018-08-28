Власти Москвы обратились в прокуратуру с просьбой вынести предостережение Алексею Навальному

Сторонники политика призывают выйти на несогласованную акцию против пенсионной реформы, — сказали Интерфаксу в Департаменте региональной безопасности.

Алексей Навальный считает предстоящую акцию согласованной. По его словам, в ответе мэрии не содержится прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал политика на 30 суток за акцию 28 января.