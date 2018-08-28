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14:30, 28 августа 2018

Власти Москвы обратились в прокуратуру с просьбой вынести предостережение Алексею Навальному

Сторонники политика призывают выйти на несогласованную акцию против пенсионной реформы, — сказали Интерфаксу в Департаменте региональной безопасности.

Алексей Навальный считает предстоящую акцию согласованной. По его словам, в ответе мэрии не содержится прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал политика на  30 суток за акцию 28 января.

Комментарии

19

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olegleon 28 августа 2018 | 14:35

столкнулись два барана

johnbmw Евгений Большаков 28 августа 2018 | 14:38

эка невидаль ... ПРЕДУПРЕДИТЬ они решили :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

olegleon 28 августа 2018 | 14:43

johnbmw: зато все заняты показной работой. все при деле.

"— А ты почему убегал?
— Привычка. Ты догоняешь — я убегаю. А ты почему догонял?
— И у меня привычка"

dataan 28 августа 2018 | 14:37

Предостережение у него уже было. У него не было строго выговора с предупреждением.

tvitov66 28 августа 2018 | 14:45

dataan: может ещё вызвать родителей в кремль?

idruker 28 августа 2018 | 14:39

Эй, мэрия, вы что не знаете где Навальный находится? Идите в СИЗО и там предостерегите его. И не говорите потом через полгода, что не могли его найти.

oleg_andreevich 28 августа 2018 | 14:41

Почему Навальному? Выносите предостережение всему народу.

neitral_n 28 августа 2018 | 14:53

oleg_andreevich: Правильно - чего там мелочиться! ))))

yralez 28 августа 2018 | 14:42

Что такое департамент безопасности ?
Даже в райцентрах есть

.Кормушка для отставных полицаев и чекистов.
Ну куда их девать в 30-40 летнем возрасте после выхода на пенсию ?
Работать всё равно не пойдут.

neitral_n 28 августа 2018 | 14:42

Не мэрия, а сплошная неопределенность - ни бе, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку! Свободные люди свободно соберутся без оружия.... В чём проблема? ВыходИте, разговаривайте с людьми, если есть чтО сказать!

dorin1987 28 августа 2018 | 14:58

neitral_n: / В чём проблема?/ - Ну, как это. Без разрешения царька РФ, вертухаев пониже, обычной шоблы-космонавтов Вы куда-то собрались. Вроде не было разрешено - вот и сидите под шконкой.

nile999 28 августа 2018 | 14:46

чего-то мутью пахнет всё сильнее и сильнее...за репосты реально дают срок, а ему, Навальному всего 30 суток...кремлёвская шаражка всё это походу хорошо организованная со своими ролями.......оппозиции в стране вообще нет. Навальный создан для устрашения народа, которого будут лупить дубинками и который будет выходить на митинги всё меньше и меньше...а далее как с Евреями, которых Моисей дурил 40 лет под названием "Синайский тур поход".

romantik56 28 августа 2018 | 14:52

nile999: Смущает то же самое...

venq 28 августа 2018 | 14:58

nile999: прекрасно! умеренная подозрительность - мы вскоре сумеем добраться до истины. :D
зы. про Моисея мне трудно. я исторический неуч. но думаю, что как многие тут отмечают президент упустил Навального. потому что сильно был занят непроизношением его фамилии. из-за этого близится время, когда Навального и на 30 то суток посадить будет страшно. :D

venq 28 августа 2018 | 14:46

вот придется теперь Навальному выступать со специальным телеобращением, чтобы отмыться от своих сторонников. иначе выхода ему из тюрьмы не будет. :D

platonnekafrin 28 августа 2018 | 14:48

Уймите окаянного! Упеките, упакуйте в Колыму, а то с московского СИЗО бордюры ложить москвичам мешает! Мэр наш, его вот скоро снова изберут, а он уже седой совсем! Кошмары, явно, снятся: "Сидит на нарах он в участке, а тут Навального заводят без ботинок. И босоногий тот вдруг заявляет, что: "Я теперь и мэр, и президент!"

kp6ic 28 августа 2018 | 15:01

больше всего мне понравилось, что пенсии - это повестка коммунистов и миронова. быть против повышения пенсионного возраста - это агитировать за них.
что навального постоянно сажают за его право выходить на митинги, обеспеченное конституцией, упоминать уже как-то неприлично уже.
и эти люди управляют страной. да, я думал что все очень печально. но в очередной раз убеждаюсь, что на самом деле все еще хуже. намного хуже. с чем вас всех и поздравляю.

amnirkov 28 августа 2018 | 15:04

Пенсионная реформа это результат бездарности управления государством ,Путиным и партией ЕР. Вот почему они идут на подлости и запрещают все на свете,хотя по Конституции страны люди имеют право на митинги.

zloy74 28 августа 2018 | 15:06

//По его словам, в ответе мэрии не содержится прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.//
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Так ведь действительно не содержится там ни отказа, ни предложения о переносе. Есть только предупреждение о незаконности замены предвыборной агитации. А они, как я понял, и не собираются ее менять

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