Телеграм согласился передавать спецслужбам некоторые данные пользователей, которых суд подозревает в терроризме

Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам некоторые данные пользователей, которых суд назовет подозреваемыми в терроризме. Может быть раскрыт только Ай-Пи-адрес и номер телефона. При этом о раскрытии переписки речи не идет, — заявил адвокат сервиса Павел Чиков.

В Роскомнадзоре уже заявили, что мессенджеру стоит перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ. Вопрос о разблокировке Телеграма будет рассмотрен только после того, как мессенджер выполнит судебное решение и предоставит ключи шифрования ФСБ .— сказал Интерфаксу зам.главы Роскомнадзора Вадим Субботин.