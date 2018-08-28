Телеграм согласился передавать спецслужбам некоторые данные пользователей, которых суд подозревает в терроризме
Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам некоторые данные пользователей, которых суд назовет подозреваемыми в терроризме. Может быть раскрыт только Ай-Пи-адрес и номер телефона. При этом о раскрытии переписки речи не идет, — заявил адвокат сервиса Павел Чиков.
В Роскомнадзоре уже заявили, что мессенджеру стоит перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ. Вопрос о разблокировке Телеграма будет рассмотрен только после того, как мессенджер выполнит судебное решение и предоставит ключи шифрования ФСБ .— сказал Интерфаксу зам.главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 28 августа 2018 | 14:35
Ну вот, а нагло лгали в телеграмме что ключей шифрования нет, что передать они их не могут, и вообще никакими данными пользователей не владеют. Эта ложь только показывает какое на самом деле у них грязное лицо
rihard 28 августа 2018 | 14:42
unprejudiced: Не надо так заламывать руки- передается передается номер телефона и ip адрес! По решению суда, при подозрении в терроризме!
polsan 28 августа 2018 | 14:57
rihard: только Ай-Пи-адрес и номер телефона. При этом о раскрытии переписки речи не идет, — заявил адвокат сервиса Павел Чиков.
Если Телега будет передавать эти сведения или продавать, этого может оказаться достаточно, чтобы вычислить по горячим следам преступников
kit07_12 28 августа 2018 | 15:02
polsan: А какую гордую позу держал Пашка Дуров.
Как мы всем Эхом радовались, что ненавистные гэбнюки ничего не могут поделать с ним, он обойдет все запреты через ВПНы и прочие ништяки.
Устал Пашка обходить запреты...
vitaminoz 28 августа 2018 | 15:04
kit07_12: дебилоидам не понять разницу между «номер телефона пользователя» по запросу суда и «свободный доступ к любым чатам».
andre_klimov 28 августа 2018 | 15:03
polsan:
Ваши IP-адреса и номера телефонов без хлопот получаются от ваших ОПСОСов. Телега троллит российские власти по-чёрному.
oleg_andreevich 28 августа 2018 | 14:45
unprejudiced: а вам, людям с чистыми лицами, ключи зачем?
jetsam 28 августа 2018 | 14:48
unprejudiced: совсем ничего не врали.
просто пригожинские тролли методичку свою не читают.
а там сказано - паблик чат - ключи у телеграма.
а вот приватные чаты (кнопка "новый секретный чат") - ключи только на концах чата.
так что - не надо киздить, надо мануалы читать, а то 11.80 мимо просвистело...
kit07_12 28 августа 2018 | 15:05
jetsam: Сам-то не кизди, сетевое мелкогрызунистое.
Ключики от всех чатов, будь они хоть трижды приватными, на концах ЦРУ или АНБ.
Иначе эти конторки не позволили б РУССКОМУ Пашке Дурову бесконтрольно телеграммить у них в Юське.
Про американские швабоды еще посвисти здесь...
verlioka 28 августа 2018 | 14:52
unprejudiced: Для тупых : содержание разговора шифруется, ключей нет. Номер телефона и адрес НЕ шируются. Запрос должен поступить от суда, а не просто из ФСБ.
noxepy_88 28 августа 2018 | 14:44
Ахахааа! Как тебе такое, Илон Маск?!!! Сейчас рукопожатцы с красивыми лицами объяснят кто есть ху)))))
hiryrg 28 августа 2018 | 14:44
Прекрасно! Срочно удаляюсь из Телеграма.
moisha_pid 28 августа 2018 | 14:48
hiryrg: Никак верёвку на шею набросил? Ах-ах-ах какая жалость уйдёт из жизни ещё один хомячок!
noxepy_88 28 августа 2018 | 14:54
Кискин, не льсти себе, кому ты нужен))))))
eduard53 28 августа 2018 | 14:55
Похоже, и Телеграм сломали:
- во-первых, с каких это пор суд определяет не виновных, а ПОДОЗРЕВАЕМЫХ?
а во-вторых, ай-пи и телефон клиента - вполне достаточно для кремле-гэбнюков.
polsan 28 августа 2018 | 14:59
eduard53: Это могло произойти и совсем давно, когда Дуров, говорил что не даст ключи никому, хотя может и знал уже про этом! )) Правду мы не узнаем! ))
dvdd 28 августа 2018 | 14:59
Ничего не понял. Зачем силовикам ip и номер телефона, если переписка не разглашается? Номер телефона такой-то, ip такой-то... Какая польза? Сдается мне, что Дуров дурочку включил для публики, провокатор..
liquidsky__ 28 августа 2018 | 14:59
Слился Пашуля? А как дысал, как дысал.. (с)
ac_dc 28 августа 2018 | 15:04
Вопрос о разблокировке Телеграма будет рассмотрен только после того,
------------------------------------------------
Телеграм заблокирован???
Я чего то пропустил?