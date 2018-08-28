Второй день открытого чемпионата США был не слишком удачен для российской теннисной диаспоры
До этого августа в истории мирового тенниса было всего четыре случая, когда лидер посева уступала в стартовом круге Турнира Большого Шлема. Пятый номер в этом списке принадлежит теперь первой ракетке мира Симоне Халеп. Румынская теннисистка и в прошлом году сыграла неудачно, уступив Марии Шараповой, но тогда это списали на то, что Халеп не повезло со жребием и это действительно было так. На этот раз ей противостояла опытная, но не слишком титулованная теннисистка их Эстонии Кайа Канепи. Удивителен даже не сам факт поражения, а то, что Халеп не смогла даже бороться за результат. После игры она сослалась на шум на трибунах и сказала, что не любит играть на этом турнире. Что же до россиян, то выступление уже в первом круге закончили Светлана Кузнецова, кстати обладатель единственного российского титупа в году, а также Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина. В матче Данила Медведева и Евгения Донского в следующий круг обязательно должен был проходить кто-то из наших. Им оказался Медведев, который выиграл в этом сезоне два турнира ATP.
Сегодня на Открытом чемпионате США по теннису свои Мария Шарапова сыграет с Пэтти Шнидер из Щвейцарии, а Дарья Касаткина с Тимей Бабош из Венгрии.
Комментарии5
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danko1 28 августа 2018 | 14:20
Вчера был не 2-ой, а 1-ый день US OPEN.
И результат скорее закономерный, когда теннис находится у власти в опале.
И даже дети тренируются в США, Испании, Франции и других странах, включая Беларусь.
Света молодец, обретает форму, хотя и проиграла хорошо игравшей Венус, но боролась до конца.
ihtiostega 28 августа 2018 | 14:29
danko1: Новое выражение.Что за "теннисная диаспора"? Раньше так не говорили.
snikkersnepper 28 августа 2018 | 14:35
А эта "теннисная диаспора" случаем не падала стремительным домкратам на головы тех олигофренов, что пытаются изобразить из себя журналистов? Может им словарь подарить, что ли?
eduard1958 28 августа 2018 | 14:42
snikkersnepper: Видимо журналист намекал на то,что все российские теннисисты живут и тренируются в США.
perestarok 28 августа 2018 | 14:48
"Второй день открытого чемпионата США был не слишком удачен для российской теннисной диаспоры"
"Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности" - Википедия.
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