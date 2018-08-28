"Второй день открытого чемпионата США был не слишком удачен для российской теннисной диаспоры"

До этого августа в истории мирового тенниса было всего четыре случая, когда лидер посева уступала в стартовом круге Турнира Большого Шлема. Пятый номер в этом списке принадлежит теперь первой ракетке мира Симоне Халеп. Румынская теннисистка и в прошлом году сыграла неудачно, уступив Марии Шараповой, но тогда это списали на то, что Халеп не повезло со жребием и это действительно было так. На этот раз ей противостояла опытная, но не слишком титулованная теннисистка их Эстонии Кайа Канепи. Удивителен даже не сам факт поражения, а то, что Халеп не смогла даже бороться за результат. После игры она сослалась на шум на трибунах и сказала, что не любит играть на этом турнире. Что же до россиян, то выступление уже в первом круге закончили Светлана Кузнецова, кстати обладатель единственного российского титупа в году, а также Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина. В матче Данила Медведева и Евгения Донского в следующий круг обязательно должен был проходить кто-то из наших. Им оказался Медведев, который выиграл в этом сезоне два турнира ATP.

Сегодня на Открытом чемпионате США по теннису свои Мария Шарапова сыграет с Пэтти Шнидер из Щвейцарии, а Дарья Касаткина с Тимей Бабош из Венгрии.