Правые экстремисты и хулиганы устроили в городе Хемниц травлю мигрантов, которая переросла в обширные беспорядки

В выходные правые экстремисты и хулиганы устроили в восточногерманском городе Хемниц травлю мигрантов, которая в понедельник переросла в обширные беспорядки.

Причиной право-экстремистских выступлений стало убийство 35-летнего немца. Преступление было совершено во время празднования дня города утром в воскресенье двумя мигрантами из Ирака и Сирии. Точные обстоятельства и повод ссоры с летальным исходом до сих пор не выяснены. Однако в тот же день в социальных сетях прозвучали призывы к мести. Правые радикалы, неонацисты и хулиганы устроили на улицах города охоту на мигрантов. Несколько человек получили ранения.

В понедельник вечером в центре Хемница более пяти тысяч приверженцев правых и левых течений вышли на демонстрации. Полиция не рассчитывала на столь многочисленные выступления и не смогла предотвратить беспорядки.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт решительно осудил травлю иностранцев. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал отвратительными «подстрекательство и призывы к насилию правых экстремистов в соцсетях». «Мы не позволим, чтобы образ нашей федеральной земли был очернен хулиганами», — заявил политик.

Преступления, совершенные мигрантами, часто используются бульварной прессой и право-популистскими течениями в ФРГ для создания ксенофобских настроений. Уголовная статистика, однако, не подтверждает факта об особой склонности иммигрантов из мусульманских и арабских стран к насильственным деликтам. Количество деяний во всех возрастных группах у представителей различной расовой или религиозной принадлежности одинаково.

На территории бывшей ГДР ксенофобские настроения особенно распространены. Эксперты связывают это с недостатком демократического опыта и политического образования.