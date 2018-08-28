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14:09, 28 августа 2018

Правые экстремисты и хулиганы устроили в городе Хемниц травлю мигрантов, которая переросла в обширные беспорядки

В выходные правые экстремисты и хулиганы устроили в восточногерманском городе Хемниц травлю мигрантов, которая в понедельник переросла в обширные беспорядки.

Причиной право-экстремистских выступлений стало убийство 35-летнего немца. Преступление было совершено во время празднования дня города утром в воскресенье двумя мигрантами из Ирака и Сирии. Точные обстоятельства и повод ссоры с летальным исходом до сих пор не выяснены. Однако в тот же день в социальных сетях прозвучали призывы к мести. Правые радикалы, неонацисты и хулиганы устроили на улицах города охоту на мигрантов. Несколько человек получили ранения.

В понедельник вечером в центре Хемница более пяти тысяч приверженцев правых и левых течений вышли на демонстрации. Полиция не рассчитывала на столь многочисленные выступления и не смогла предотвратить беспорядки.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт решительно осудил травлю иностранцев. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал отвратительными «подстрекательство и призывы к насилию правых экстремистов в соцсетях». «Мы не позволим, чтобы образ нашей федеральной земли был очернен хулиганами», — заявил политик.

Преступления, совершенные мигрантами, часто используются бульварной прессой и право-популистскими течениями в ФРГ для создания ксенофобских настроений. Уголовная статистика, однако, не подтверждает факта об особой склонности иммигрантов из мусульманских и арабских стран к насильственным деликтам. Количество деяний во всех возрастных группах у представителей различной расовой или религиозной принадлежности одинаково.

На территории бывшей ГДР ксенофобские настроения особенно распространены. Эксперты связывают это с недостатком демократического опыта и политического образования.

Комментарии

15

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motooppic 28 августа 2018 | 14:15

наконец то европейцы перестали быть стадом и стали себя защищать! Демократически одобряем и оппозиционно поддерживаем!

fig_vvam 28 августа 2018 | 14:34

motooppic: Уголовная статистика, однако, не подтверждает факта об особой склонности иммигрантов из мусульманских и арабских стран к насильственным деликтам.
----------------
Статистика не подтверждает, жизнь свидетельствует.
А полиция в Германии не все преступления мигрантов фиксирует.

Хотя в конфликте мусульманских мигрантов и неофашистов обе стороны хуже.

tks 28 августа 2018 | 14:39

fig_vvam: А может, левотина их объявила нациками, чтобы так легче манипулировать понятиями и смыслами было?

fig_vvam 28 августа 2018 | 15:04

tks: да нет, эти господа-товарищи отчетливо проявили себя как неонацисты.
И как все неонацисты очень Путина любят, почему-то.

Даже некоторые основатели из АдГ вышли из-за отчетливо проявившегося нацизма.

proxxit 28 августа 2018 | 14:21

Комсомолка Анджела знает, как отмстить жирным бюргерам, потомкам нацистских убийц, за прекрасную и поруганную ГДР.

andreyoo 28 августа 2018 | 14:23

Эксперты связывают это с недостатком демократического опыта и политического образования.
-- А-а-а ... так вот как это называется, когда тебе не нравится как мигранты твоих женщин насилуют. В Кельне-то народ поопытнее и пообразованние.

fig_vvam 28 августа 2018 | 14:52

andreyoo: как бы и ретушируют, оправдывают "недостатком демократического опыта и политического образования".
А на самом деле социализм и национал-социализм побеги от одного корня.
И значительная часть руководства СЕПГ имело нацистское прошлое.
--------------
немецкий историк и публицист Олаф Каппельт (Olaf Kappelt), который 1981 году опубликовал в Западном Берлине «Коричневую книгу ГДР» («Braunbuch DDR»). В ней Каппельт перечислил немногим менее девятисот фамилий политиков, учёных, врачей, деятелей искусства и спорта, писателей, других важных функционеров, которые сделали карьеру в немецком государстве рабочих и крестьян, имея за собой членство в НСДАП.

В 1980-е годы легендарный «охотник за нацистами № 1» Симон Визенталь (Simon Wiesenthal), живший в Австрии, составил и частично опубликовал около ста досье бывших гитлеровцев, нашедших убежище в ГДР.
после объединения Германии, когда для историков открылись восточногерманские архивы, выяснилось, что бывшие нацисты были представлены на всех руководящих уровнях в восточногерманском государстве: в правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), включая её Центральный Комитет и идеологические учреждения, в Народной палате (парламент ГДР), в Министерстве государственной безопасности (Штази), в армии, в полиции, в редакциях газет, ТВ, радио, в блоковых партиях. Оказалось, что СЕПГ была первой партией в Германии, которая без моральных сомнений и угрызений совести стала принимать в свои ряды бывших членов НСДАП, если их можно было использовать в деле строительства социализма.

В конце 1953 года в СЕПГ насчитывалось около ста тысяч бывших членов НСДАП (8,6 процента её тогдашней численности), в руководящем звене их процент достигал даже 14.

tks 28 августа 2018 | 15:00

fig_vvam: Это неудивительно, ведь "роте фане" и у тех и у этих было, штурмовики и спартаковцы, только Тельман посимпатичнее Шикльгрубера, почеловечнее что ли.

(комментарий скрыт)

andreyoo 28 августа 2018 | 14:26

Правые экстремисты и хулиганы устроили в городе Хемниц травлю мигрантов, ...
-- Но рост ксенофобии при этом в России. Вон и Левада подтверждал вчера весь день. Да, наши либерально мыслящие?

tks 28 августа 2018 | 14:35

andreyoo: Вы, путорасы, КаГэБычно всё в одну зловонную кучу смешали, наверное, чтоб ваша вонь с ног сшибала.

andreyoo 28 августа 2018 | 14:46

tks: А в тебе кроме дерьма, что-н. еще есть?

tks 28 августа 2018 | 14:58

andreyoo: Молодец, почаще стоя перед зеркалом так себя спрашивай. Или ты не путорас? Ах, да, ты же адвентист 5-го срока Фюрера ;)))

tks 28 августа 2018 | 14:33

Здоровые силы германской нации против толерастии!

doxerom 28 августа 2018 | 14:37

Радует, что власть ублюдочна не только у нас.

bandera 28 августа 2018 | 14:47

Экстремисты это Меркель и ее Масонские правители.Которые проводят Геноцид Белого населения по всему миру.

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