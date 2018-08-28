Россия усиливает своё присутствие в Средиземном море

Как сообщает «Коммерсантъ», туда направились два фрегата, которые по пути провели боевые учения. Кроме того, из Севастополя вышел ещё один корабль, оснащённый ракетами. Источники издания утверждают также, что на базу Хмеймим в Сирии переброшены зенитные комплексы «ТОР-М2».

Это самая крупная группировка России за всё время операции в Сирии. В минувшие выходные появилась информация, что Соединённые Штаты готовятся нанести новый удар по Сирии, если войска Башара Асада вновь применят химическое оружие. Впрочем, Пентагон это категорически отрицает.

Зарубежные военные аналитики отмечают наращивание военной мощи США и стран западной коалиции вокруг Сирии по мере того, как в тот же регион направляются и российские боевые корабли, -сообщают зарубежные печатные и электронные издания.

Британская Дейли стар вспоминает, что в апреле текущего года Дональд Трамп фактически дал зеленый свет массированным авиаударам по Сирии в связи с нарушением ею запрета на применение химического оружия. И сейчас Вашингтон, Лондон и Париж, похоже, готовятся к очередной военной миссии, отмечает газета. Китайский международный новостной телеканал CGTN также цитирует слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который менее недели назад заявил, что США готовы нанести еще более мощные, чем ранее удары по правительственным войскам и авиабазам в Сирии. С этой целью, обращает внимание телеканал, на днях в Персидский залив прибыли американский боевой корабль «Салливан», а стратегические бомбардировщики B1-B с крылатыми ракетами на борту были размещены на базе Аль-Удейд в Катаре. Эксперт китайского телеканала считает, что демонстрация силы США в ситуации вокруг Сирии, в конечном счёте, нацелена на то, чтобы противостоять формированию в регионе нежелательной для Вашингтона оси сотрудничества между Сирией, Ираном и Россией.

Зарубежные аналитики отмечают, что военная эскалация на Ближнем Востоке происходит на фоне предупреждения Западу со стороны России о том, что Москва может принять решение о размещении в Сирии ядерного оружия.