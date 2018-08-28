Полиция разыскивает участников нападения на воинский эшелон в Забайкалье

В результате конфликта на железнодорожной станции был убит местный житель.

Воинский эшелон следовал на учения «Восток-2018» под Читой и в ночь на понедельник остановился на железнодорожной станции города Петровск-Забайкальский. По сведениям экстренных служб, конфликт произошел в кафе между несколькими военнослужащими, которые зашли купить продукты, и компанией местных жителей, отмечавших там же день рождения. Как пишут региональные СМИ, в ходе потасовки два солдата получили ранения и бросились бежать к поезду. За ними погнались горожане. Они попытались прорваться к эшелону, однако встретили сопротивление караула. Мужчины якобы не отреагировали на предупредительный выстрел часового, после чего он открыл огонь на поражение. Сообщается, что убитый местный житель был связан с криминальным миром, он же и праздновал свой 29-ый день рождения.

Представители Восточного военного округа, к которому принадлежит эшелон, отметили, что часовой применил оружие в соответствии с уставом.