Полиция разыскивает участников нападения на воинский эшелон в Забайкалье
В результате конфликта на железнодорожной станции был убит местный житель.
Воинский эшелон следовал на учения «Восток-2018» под Читой и в ночь на понедельник остановился на железнодорожной станции города Петровск-Забайкальский. По сведениям экстренных служб, конфликт произошел в кафе между несколькими военнослужащими, которые зашли купить продукты, и компанией местных жителей, отмечавших там же день рождения. Как пишут региональные СМИ, в ходе потасовки два солдата получили ранения и бросились бежать к поезду. За ними погнались горожане. Они попытались прорваться к эшелону, однако встретили сопротивление караула. Мужчины якобы не отреагировали на предупредительный выстрел часового, после чего он открыл огонь на поражение. Сообщается, что убитый местный житель был связан с криминальным миром, он же и праздновал свой 29-ый день рождения.
Представители Восточного военного округа, к которому принадлежит эшелон, отметили, что часовой применил оружие в соответствии с уставом.
Комментарии10
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kompricikos 28 августа 2018 | 14:22
а почему солдаты ночью покупают продукты,их что не кормят днем?
ihtiostega 28 августа 2018 | 14:31
kompricikos:Незаконный вопрос,жрать хочется многим и ночью,молодым особенно,не обязательно военнослужащим
kindman_a 28 августа 2018 | 14:32
kompricikos:
Потому что жратва в эшелоне - из раздела "Питание животных".
Не знал?
vasyakirin 28 августа 2018 | 14:36
kindman_a: А вы считаете солдат и караул не нарушили устав когда покинул эшелон и вышел из караульной зоны?
kindman_a 28 августа 2018 | 14:53
vasyakirin:
Солдаты - скорее всего.
Но караул - нес службу по уставу, поэтому и своевременно отбил налет урок.
black_velvet 28 августа 2018 | 14:34
*** kompricikos: а почему солдаты ночью покупают продукты,их что не кормят днем? ***
Да какие там продукты. За водкой пошли.
ura_123 28 августа 2018 | 14:24
Забайкальская народная республика начала грабить кОрованы?
ai65_qi60 28 августа 2018 | 14:25
то не Украина. Это, вставшая с колен Россия, где нет ПРАВОСУДИЯ! Если ВСЕМ плевать на Закону и Конституцию, то почему граждане должны жить по каким то законам?
schepotinnichenkov 28 августа 2018 | 14:35
ai65_qi60: У воинских эшелонов реально могут стоять часовые,несущие службу в соответствии с Уставом караульной службы.Если посторонние лица окажутся в поезде,часовой будет отвечать по закону,и не только он.
forward 28 августа 2018 | 14:32
Это 2018 или 1918 год?