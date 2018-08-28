Владимир Путин пообещал завтра более детально представить свой взгляд на пенсионную реформу
Сегодня он отметил, что правительство поступило правильно, использовав жёсткие расчёты при подготовке своих предложений. Обо всём этом Путин говорил на совещании в Омске.
Владимир путин также назвал ожидаемой реакцию населения на предложения правительства. В Кремле уточнили, что по пенсионной реформе президент будет говорить завтра в специальном телеобращении.
Комментарии19
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gruz 28 августа 2018 | 14:10
/Ну что, дождались послабления?
gordy 28 августа 2018 | 14:27
"... по пенсионной реформе президент будет говорить завтра в специальном телеобращении."
Ещё один ответ на санкции?
olegleon 28 августа 2018 | 14:11
пенсионер будет рассказывать о пенсионной реформе. что может быть маразматичнее? может ещё процентов 40 накинет "за советские годы"?
vezdehod 28 августа 2018 | 14:18
Царь батюшка обещал - завтра Послать своих холопов с Светлое "Пенсионное будущее".
olegleon 28 августа 2018 | 14:22
vezdehod: он живёт только прошлым. отсюда и все его действия
kir_pich_101 28 августа 2018 | 14:12
Уверен, обращение уже готово и будет вишенка на торт.
Раскрываем рты и держим карман шире!
Вошьдь нас спасет!
platonnekafrin 28 августа 2018 | 14:12
Если из ста сорока миллионов выделить одно ничтожество и поселить все это на одной шестой части сухой поверхности Земли, то через двадцать лет ничтожество расскажет, что Боливар не выдержит двоих.
rom8883 28 августа 2018 | 14:12
Путин дал слово не повышать пенсионный возраст, Путин забрал своё слово в зад.
У него там уже много таких слов.
yralez 28 августа 2018 | 14:22
Полночь приходит
плешивого всё нет.
Главарь убедился, быдло схавало.
Будет резать на мясо.
buzukin1908 28 августа 2018 | 14:23
Министры-капиталисты обязаны представить свои предложения по нейтрализации своих людоедских предложений, покаяться, принести народу свои извинения и подать прошения об отставке. Премьер и начальница ЦБ уже прячутся, у них травмы. Душевно-спортивные...
aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 14:24
В переводе с кремлёвского Вова заверил всех , что грабить население он готов ради своих виолончелей.
vincenttt 28 августа 2018 | 14:25
Давай, ботоксный жги!...Объяви наконец-то о социальном грабеже самых нищих и беззащитных!...Заждались же они..
a_m_59 28 августа 2018 | 14:26
Скажет, что депутаты от ЕР стараются для пенсионеров, себя не жалея...Но раз народ против этой реформы, значит народ надо уважить и погодить чуток возраст увеличивать...И голосовать в сентябре надо за кандидатов из ЕР, потому что если не они, то кто...
lapuh 28 августа 2018 | 14:26
(Прослезяясь) Святой, равноапостольный...отец наш...слово молвит! Веруем!
sab171 28 августа 2018 | 14:33
а в это время народ шел в ликеро-водочный, завтра в любом случае будет повод, главное чтобы разродился пораньше, догоняться возможно придется.
democ 28 августа 2018 | 14:35
Ждёте от него позитива? Напрасно ждёте, ничего не будет. Он же мачо, пацан с подворотни, российский мен. Не к лицу ему сейчас идти навстречу людям. Да и впереди у него 5,5 лет правления, а это ох как много. Раны залижутся, обиды забудутся, а там новые предвыборные пилюли придумают.
neyexo 28 августа 2018 | 14:35
Прогулки по Туве должны показать россиянам - если состарились, то сами виноваты. Начальник Тувы сказал по ТВ - президенту 62 и он в отличной спортивной форме, прошел 8 км на ногах.
ed10075 28 августа 2018 | 14:37
Редакторы из Администрации президента тактично убрали его традиционную вступительную фразу: "Ну что, бандерлоги..."
vata_putya 28 августа 2018 | 14:40
спасибо, отец родной. выдавишь из себя что-то немычащее по поводу пенсий.
видать не просто так с шойгу по грибы сходил - горбатая гора