Владимир Путин пообещал завтра более детально представить свой взгляд на пенсионную реформу

Сегодня он отметил, что правительство поступило правильно, использовав жёсткие расчёты при подготовке своих предложений. Обо всём этом Путин говорил на совещании в Омске.

Владимир путин также назвал ожидаемой реакцию населения на предложения правительства. В Кремле уточнили, что по пенсионной реформе президент будет говорить завтра в специальном телеобращении.