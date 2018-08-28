Мессенджер Телеграм готов раскрывать данные пользователей, подозреваемых в терроризме, по решению суда

Об этом говорится в официальном сообщении. Речь идет о раскрытии Ай-Пи адреса и номера телефона, переписка не упоминается.

Адвокат мессенджера признал, что изменение политики конфиденциальности является следствием судебного спора Телеграма с ФСБ. Все это не означает. Что будут предоставляться ключи для дешифровки сообщений. Позиция компании остается прежней.