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14:04, 28 августа 2018

Мессенджер Телеграм готов раскрывать данные пользователей, подозреваемых в терроризме, по решению суда

Об этом говорится в официальном сообщении. Речь идет о раскрытии Ай-Пи адреса и номера телефона, переписка не упоминается.
Адвокат мессенджера признал, что изменение политики конфиденциальности является следствием судебного спора Телеграма с ФСБ. Все это не означает. Что будут предоставляться ключи для дешифровки сообщений. Позиция компании остается прежней.

Комментарии

12

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olegleon 28 августа 2018 | 14:08

могут же договориться если захотят

tks 28 августа 2018 | 14:17

olegleon: Они и не договаривались. Гэбилы требовали раскрытия без решения суда, только по своему запросу.

olegleon 28 августа 2018 | 14:40

tks: требовать то они могут что угодно. да кто же им даст всё это?

tks 28 августа 2018 | 14:43

olegleon: "В контакте" даёт. Все контакты. Плюс "закон Яровой" - обязанность предоставлять инфу по внесудебным обращениям. Вы не в курсе?

olegleon 28 августа 2018 | 14:54

tks: мне на ВК плевать. я там, если не ошибаюсь, даже не регился. пусть передают то, что им позволяют пользователи. если бы были умные, то давно бы ушли от такое соцсети. хотя, может быть людям нечего скрывать

tks 28 августа 2018 | 14:55

olegleon: Вы разве ещё не поняли, что путисты целенаправленно уничтожают соцсети?

andre_klimov 28 августа 2018 | 14:09

Хитро... По решению суда и так обязаны.

archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 14:27

andre_klimov: " Хитро... По решению суда и так обязаны. "

а то шибко РФ выполняет решения зарубежных судов :)
Telegram - не на территории "путин-это-россия"

andre_klimov 28 августа 2018 | 14:29

archibald_dandy_esquire:
Так в заявлении и не говорится, что российского суда :)

drgonish 28 августа 2018 | 14:27

[Все это не означает. Что будут предоставляться ключи для дешифровки сообщений.]

Ключи, которых нет....

andre_klimov 28 августа 2018 | 14:30

Провалившаяся попытка блокировки "телеги" открыла путь к изящному троллингу :))

yralez 28 августа 2018 | 14:30

Мы говорим суд
подразумеваем -чекисты

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