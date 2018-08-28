В Чечне массово задерживают подростков, власти республики называют это профилактикой
Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними многочасовые допросы. По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на жителей Шалинского района. По их сведениям, уже были задержаны до 200 человек.
Это связано с нападением на полицейских, которое было совершено группой подростков неделю назад. Ответственность за атаки взяли на себя радикальные исламисты.
Рамзан Кадыров ранее говорил, что подростки получали указания из-за рубежа.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России.
Драматизировать ситуацию не стоит, сказал «Эху Москвы» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров.
Радикалы последние годы активно работают с молодыми людьми в Чечне. Это было известно, сказала «Эху Москвы» директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская. По её словам, власти должны привлекать к работе с подростками грамотных специалистов. Сокирянская сомневается, что в Чечне с подростками силовики работают, соблюдая все нормы закона.
Комментарии17
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luger_max_otto 28 августа 2018 | 14:06
Мда... Сталбыть, кадыровским нукерам все можно, а прочим- нет.
jjuddgge_ddrredd 28 августа 2018 | 14:09
*BREAKIN NEWS*. Только что, пару часов назад в твиттере, ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП, самый могущественный и влиятельный чел в МИРЕ, обвинил Гугл в мошенничестве, что поисковик выдаёт сфальсифицированные результаты поиска, давая приоритет либерастическим СМИ, и скрывая консервативные СМИ. И где отражение этой новости на "Эхо"???
Все наверное в курсе, что MSM в Америке, Трамп их называет "врагами народа". Имеется ввиду Fake News CNN, WaPo, NYT etс. Рейтинги и продажи MSM в эпоху Трампа катастрофически падают. Я подтверждаю - Трамп прав. Ведущие американские СМИ полностью коррумпированны и лживы. Враги народа американского, однозначно. На их фоне даже Соловьёв выглядит прилично...
Катастрофа с соц. сетями. Трамп на днях опубликовал твит с резкой критикой соц. сетей. А вообще, у него серия твитов на эту тему за этот месяц. Даю адаптированный перевод.
Он написал, что соц. сети (Фейсбук, Твиттер) банят миллионы пользователей консервативных взглядов по всему Миру (в том числе и shadow banning) , оставляя только точки зрения либерастоффф (libtards), осуществляют цензуру. И соц. сети становятся похожи на Fake News CNN. Трамп призывает соц. сети прекратить цензуру и дать людям возможность САМИМ разобраться, где - правда, где - ложь
"Эхо" Москвы выложило эту новость. Но в каком виде! Новостники "Эха" написали всего-лишь, не мудрствуя, что Трамп призвал американцев научиться отличать правду от лжи. И всё!
Тем самым, полностью исказив СМЫСЛ написанного Трампом)))
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Проблема в том, что у абс. большинства голова на плечах исключительно для того, что бы в неё есть. Я их называю ботвой. Например ботва - это скачущие бандерлоги и наша отечественная демшииза. О поцреотах. Рабская психология и преклонение перед Путей вызывают брезгливость. Но за #КрымНаш и Россию, порвут любого бандерлога и хомяка, поэтому многое им прощается...
jjuddgge_ddrredd 28 августа 2018 | 14:11
jjuddgge_ddrredd: Из личного опыта.
В Фейсбуке оставил про-Трамповские комменты и отрицательные в адрес crooked Hillary (коррупция). Моментально пожизненно забанили! При этом спокойно висят высеры в адрес Трампа, где не критика, а именно высеры. Фейсбук для Меня мёртв. Лежбище для либерастов (libtards). Брезгую заново регистрироваться. Сейчас миллионы приличных людей выпиливаются из этой помойки, #WalkAway.
Твиттер. Есть у Меня там акк, люблю этот формат. Да, Я пишу длинные комменты здесь, потому что Я - действительно КОМ-МЕН-ТИ-РУ-Ю. Одна строчка от пустоголовых - это не комменты. В твиттере можете найти Меня - у меня такая же ава и примерно такой же ник (кириллица, перевод). Но в твиттере я в основном пишу на темы снукера, Я заядлый снукерист-любитель, даже потратил целое состояние и поставил 10-футовый стол, на итальянских сланцевых плитах, на даче))). Очень удобный формат для общения на снукерные темы. Часто посещаю страницу Синицына.
Несколько раз оставлял в твиттере у Трампа свои твиты, комплиментарного характера в адрес Моего любимца и негативные в адрес crooked Hillary, на темы коррупции (на англ. языке, конечно). И? Мне БЛОКИРОВАЛИ НЕОДНОКРАТНО ДОСТУП в твиттер, пока Я не сотру комменты негативного характера в адрес crooked Hillary. При этом такое хафно бросается в адрес Трампа, не критика а грязь, и всё висит, никто не блокируется.
Наша демшиза, которая никогда не была в Америке и далека от американских реалий, в восторге от Американской "демократии" и "судебной системы")))
ЗЫ. В одном из твитов Трамп написал, что ФБР и DOJ (Мин. юст и Генпрокуратура в одном флаконе) - логово поддонков и воров (наследие шарлатана Барака Хуссейна Обамы). В Америке правосудие - покупное и партийное. Если судья или прокурор республиканец - одно решение, а если демократы - другое. Верховный Суд выносит часто Судьбоносные Решения 5 За - 4 Против. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПАРТИЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ СУДЕЙ.
hiryrg 28 августа 2018 | 14:16
jjuddgge_ddrredd: Эй, уничтожитель чинчгачгуков! Я прочитал уже повторно твои два поста за сегодня. Конечно интересно - но скажи родной, зачем опять ты копирастишь их? Выскажи по теме, что-нибудь...
jjuddgge_ddrredd 28 августа 2018 | 14:22
hiryrg: ???
А ты, пустоголовый, написал хоть строчку здесь по теме?
Нет, конечно. Потому что ты - пустоголовый...хе-хе.
ЗЫ. У Меня *BREAKING NEWS*, имею право писать в любой новости. Хотя кому Я это объясняю? ))
navsegda 28 августа 2018 | 14:32
jjuddgge_ddrredd: Сам ты пустоголовый , посты где много текста никто не читает , проверено , и я не читал )
jjuddgge_ddrredd 28 августа 2018 | 14:37
navsegda: Ха-ха-ха, ты же ВСЕГДА внимательно читаешь, интернетный глист, и постоянно бегаешь по сайту за Мной и пишешь одно и то же, уже в 10-й раз наверное -"тебя никто не читает"
Главное - ты читаешь, Мне - достаточно....хе-хе.
ЗЫ. Зато сейчас тебе лайки наставят местные имбецилы. Любят они ставить лайки олигофренам
naxal3333 28 августа 2018 | 14:44
jjuddgge_ddrredd: Слова Кадыров и Чечня для эха и для, постоянно пасущихся здесь хомячков, как лампочка для собак Павлова! И наоборот: эхо позорно замалчивает не прекращающиеся аресты палестинских подростков из созданного сионистско-нацистским Израилем гетто Газа! Больше того, В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРЕСТУПНИКИ ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМИИ СТРЕЛЯЮТ БОЕВЫМИ ПУЛЯМИ В ПРОТЕСТУЮЩИХ ПАЛЕСТИНСКИХ ПОДРОСТКОВ! СИОНИСТЫ-НАЦИСТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ УБИВАЮТ И КАЛЕЧАТ ПАЛЕСТИНСКИХ ПОДРОСТКОВ! ПОЗОР СИОНИСТАМ!
Кстати, о чем говорит тот факт, ЧТО ИГИЛ НЕ ТРОГАЕТ ИЗРАИЛЬСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, А СОСРЕДОТОЧИЛСЯ НА ТЕРРОРЕ ПРОТИВ МУСУЛЬМАН?
Может правильно будет назвать этих террористов ИУДАИСТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ?
kir_pich_101 28 августа 2018 | 14:09
Заграница не перестает вредить нам.
То НДС поднимет, то пенсионный возраст, то цены на бензин...
Надо пресекать!
Доколе?
rom8883 28 августа 2018 | 14:09
пара ударов по почкам, и подросток тебя уважает.
malorus_kiev151 28 августа 2018 | 14:12
И в чём проблема?
Эти подонки малолетние должны в тюрьме сидеть. Где их нужно по почкам пиздить.
makaraksh 28 августа 2018 | 14:13
против сраных шакалов вырастают волки. шакалам это не нравится.
vasya_von_smetankin 28 августа 2018 | 14:19
Это какие-то неправильные чеченские подростки.
Настоящий чеченский витязь с криком «Аллах Акбар!» в качестве пехотинца сражается с неверными украми за русский, мир и никак иначе же.
vata_putya 28 августа 2018 | 14:28
больше врагов у кадырки будет
tovarich67 28 августа 2018 | 14:35
Молодцы кадыровцы.формируют клиен скую базу для фсина фсб и прочих ..от такрй профилактики молодежь побежит именно туда против кого профилактируют
don_ballon 28 августа 2018 | 14:36
Сокирянская зря сомневается, в Чечне спецы по работе с детьми отменные, ярославские вертухаи чижики против них. Один администратор зверинца рассказывал, что молодых львов заставляюит подчиняться ударами палки по носу, самому чувствительному месту кошачих. Дрессировщик бьёт до тех пор, пока лев не станет лизать его сапоги. Интересно, отцы-чеченцы уже прошли эту стадию, или за детей вмажутся?
Россия нынче похожа на зону, но Чечня в ней полное ШИЗО. Средневековым жутким запашком веет.
vladimirgornitsky 28 августа 2018 | 14:39
Двести человек?
Стало быть, чеченский правитель признает, что на его территории существует массовая организация, управляемая из-за границы?
Кадырову отдали полную власть в Чечне, он получает на содержание своего государства в государстве огромные деньги, открыто отказываясь признавать российские законы. Его люди безнаказанно совершают преступления, терроризируют людей в Чечне и за ее пределами. И за все это он должен был обеспечить спокойствие, обеспечивая своей личной многотысячной армией порядок в Чечне. А теперь выясняется, что он на это не способен, что против его режима восстают даже дети.
Так за что Россия столько лет пресмыкается перед Чечней и платит ей огромные деньги?
И что теперь? Он будет истреблять не только геев, но и детей - опять-таки при попустительстве Москвы?