В Чечне массово задерживают подростков, власти республики называют это профилактикой

Чеченские силовики, по некоторым данным, массово задерживают подростков на улицах и проводят с ними многочасовые допросы. По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на жителей Шалинского района. По их сведениям, уже были задержаны до 200 человек.

Это связано с нападением на полицейских, которое было совершено группой подростков неделю назад. Ответственность за атаки взяли на себя радикальные исламисты.

Рамзан Кадыров ранее говорил, что подростки получали указания из-за рубежа.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России.

Драматизировать ситуацию не стоит, сказал «Эху Москвы» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров.

Радикалы последние годы активно работают с молодыми людьми в Чечне. Это было известно, сказала «Эху Москвы» директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская. По её словам, власти должны привлекать к работе с подростками грамотных специалистов. Сокирянская сомневается, что в Чечне с подростками силовики работают, соблюдая все нормы закона.