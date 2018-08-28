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13:32, 28 августа 2018

Стадион в Самаре, построенный к Чемпионату мира по футболу, отключили от электроэнергии за долги

Стадион в Самаре, построенный к Чемпионату мира по футболу, отключили от электроэнергии за долги, — сообщает Интерфакс. По информации собеседника агентства, в ближайшее время в региональном правительстве пройдет совещание по этому поводу.
Электроэнергию на стадион поставляет Самарэнерго. Комментариев компании пока не последовало.

Комментарии

22

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danko1 28 августа 2018 | 13:41

Одноразовые стадионы, которые за исключением Москвы и Питера городские власти и клубы содержать не могут.

proxxit 28 августа 2018 | 13:46

danko1:

Была жива твоя подельница - жирная воровка Старовойтова, она бы продала это стадион за 600 тысяч$, не так ли???

ura_123 28 августа 2018 | 13:52

proxxit: обломчик,просвети нас о том,что,где и когда Старовойтава что либо украла!

proxxit 28 августа 2018 | 13:58

ura_123:

Пусть будет по твоему, Старовойтовой, отправившей ребёнка в Лондон, черным налом платили в Думе, причем совершенно законно, также, как миллиард Немцову и деткам Ельцина, ставшими миллиардерами... Почему бы и нет? С такими холуйками, как ты - всё возможно.

ura_123 28 августа 2018 | 14:06

proxxit: Пуссибол)))))

danko1 28 августа 2018 | 14:07

ura_123: Столько "украла", то ни одной фирмы не было, ни на ваучер ничего не получила.
А полковник с Петровки, увидев её офис, сказал, что понимал, что будет скромно, но не до такой степени. И соседи её говорили, как могли допустить, чтобы она в таком доме жила. А уж квартира и обстановка была намного скромнее, чем у большинства её избирателей.
Да и в ФСБ мне ни одного вопроса не задавали по поводу денег, зная, что никаких денег у неё не было и бить не могло. И лживая статья в КП "неизвестного" автора, якобы забытая на столе редактора, опровергнута сразу была в суде.
И понятно кто следить за ней мог полгода, да еще поблизости квартиру снять и оборудовать спецтехникой для слежки.

proxxit 28 августа 2018 | 14:18

danko1:

Говорят, что Ельцин ещё потешней отмазывался от 5 миллиардов зарубежного транша...
Не забудь рассказать, как ваши воровские детки живут на подаяния за границей...
Умора с ваших оправданий и вас - воровских мразей, обкрадывавших в "святые 90-е" больных, детей и стариков...

ura_123 28 августа 2018 | 14:19

danko1: Ну так мудаковатому облому лишь бы ляпнуть)))

degele 28 августа 2018 | 13:57

proxxit: мудило!

proxxit 28 августа 2018 | 14:08

degele:

Смешно бранишься, по-девичьи...
Видать, папка делал тебя твоей мамке небрежно, по-пьяни и не туда, от чего у тебя душок по месту твоего зачатия... Не сердись, никто не виноват в том, что тебя трахали в киевских казармах, к тому же, есть слушок, что ты сам булки раздвигал.
Извини, если это нечаянно тебя обидело. Искренне извини, если что.

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sanisan 28 августа 2018 | 14:08

danko1: Могут, это не городская администрация должна и не клубы, должником является ПСО "Казань", занимавшееся возведением "Самара-арены". ПАО "Самараэнерго" возобновило подачу электроэнергии на стадион "Самара-арена".
В настоящее время здесь проводит домашние матчи самарская команда "Крылья Советов", по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в премьер-лигу. 1 сентября "Крылья Советов" играют на своем поле с махачкалинским "Анжи" в рамках шестого тура премьер-лиги.

Вместимость стадиона составляет 44918 зрителей.

ura_123 28 августа 2018 | 14:21

sanisan: Ага,и рупь растёт! Правда рост отрицательный)))

sanisan 28 августа 2018 | 14:43

ura_123: sanisan: Ага,и рупь растёт! /// Да, экономист Николаев в декабре 2014 года, когда поганый доллар стоил 65 рублей, предрекал его рост до 100.

zhrv 28 августа 2018 | 13:47

Веселее будет, если его начнут еще и сносить, за неуплату налога на землю.

rampa 28 августа 2018 | 13:48

и где же теперь людям спортом заниматься, чтобы до пенсии дожить, как Володин рекомендовал?

ura_123 28 августа 2018 | 13:50

"И весь мир нам завидует и завистливо называет рашей..!" (с)

vladimirbelarus 28 августа 2018 | 13:53

Без энергии он разрушится быстрее, чем с подпиткой.

piter_ug 28 августа 2018 | 13:56

Когда они начнут рушиться, то это будут прекрасные памятники едропутизму.

democ 28 августа 2018 | 13:58

Теперь будет стоять памятником былых побед и медленно разрушаться. Ну конечно не сразу его забросят. Сначала будут просить денег у федерального правительства, потом искать спонсоров, потом всем желающим исходя из принципа "с паршивой овцы хоть шерсти клок", а потом вообще закроют. И когда сменится очередное начальство, а Путин уже будет возможно почётным пенсионером, на стадионе опять кто-то заработает - за бюджетные деньги произведут демонтаж. И истории будет конец...
Как закончилась жизнь многих объектов, построенных до перестройки, и после.

unprejudiced 28 августа 2018 | 14:03

Думаю виновата антироссийская либеральная оппозиция. Почему? да потому что во всех бедах страны виновата только она априори.

curhatuy6 28 августа 2018 | 14:04

Какой следующий?

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ostapbey 28 августа 2018 | 14:26

В Самаре??
Не умеют жить..А вот в САРАТОВЕ!!!
Житель Саратова некто Володин утверждает, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги

Да и Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги.
И никаких долгов за электричество!!

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