Стадион в Самаре, построенный к Чемпионату мира по футболу, отключили от электроэнергии за долги, — сообщает Интерфакс. По информации собеседника агентства, в ближайшее время в региональном правительстве пройдет совещание по этому поводу.

Электроэнергию на стадион поставляет Самарэнерго. Комментариев компании пока не последовало.