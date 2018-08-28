Роскомнадзор дал Яндексу три дня на удаление пиратского контента в Яндекс-Видео
В ведомстве ссылаются на решение Мосгорсуда, который удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, «2х2», «Супер» и обязал Яндекс убрать из выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих Газпром-медиа.
Комментарии4
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olegleon 28 августа 2018 | 13:47
а кто определяет какие пиратские, а какие нет?
vasyakirin 28 августа 2018 | 14:00
olegleon: К тому же, российское пиратить ни кто не будет, а в остальном это народные контрсанкции против вражеских санкций!
venq 28 августа 2018 | 13:51
но можно и не удалять, если в дальнейшем не повторится удержание Навального в течении з-х суток в топе яндекс-новостей. :D
opponent70 28 августа 2018 | 13:52
Кто-бы роскомнадзор удалил...