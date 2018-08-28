ЕСПЧ: Россия нарушила право на свободу выражения мнения в деле против блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева
Россия нарушила право на свободу выражения мнения в деле против блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева, осужденного за комментарий в «Живом журнале». К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека.
ЕСПЧ отказался присудить россиянину компенсацию морального вреда одновременно Россия должна выплатить Терентьеву 5 тысяч евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек.
Терентьев был приговорен к одному году заключения условно, он стал первым россиянином , которого обвинили в экстремизме из-за комментария в интернете, — отмечает издание Медуза.
Комментарии6
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proxxit 28 августа 2018 | 13:48
Год за 5000 евро?
Неплохой заработок для провинциального либерастического тунеядца с фашистскими наклонностями...
navsegda 28 августа 2018 | 13:59
proxxit: Зависть ) тебе за твои высеры столько не заплатят
ematveev 28 августа 2018 | 13:51
Кто-то сомневался в решении, которое было принято?
ЕСПЧ в очередной раз подтвердит свое реноме политической проститутки.
Вспоминаются дела:
1) Великобритания, чела осудили за плакат, оскорбляющий мусульман. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой (то есть даже НЕ СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!). Вердикт - нарушения свободы слова не было, правительство право, посадив человека в тюрьму.
2) Польша, челу запретили название организации (типа "Ассоциация жертв насилия полиции"), так как она оскорбляет полицию. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой (то есть даже НЕ СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!). Вердикт - нарушения свободы слова не было, правительство право!
3) Франция, чела наказали за отрывок из публикации, где оскорблялись то ли евреи, то ли антифашисты... ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой (то есть даже НЕ СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!). Вердикт - нарушения свободы слова не было, правительство право!
А сегодня свобода слова была нарушена, правительство России не право.
Кто бы сомневался...
rom8883 28 августа 2018 | 14:02
Лёд тронулся, господа! Выражение мнения не преступление!
И выражать его можно не только портянкам.
unprejudiced 28 августа 2018 | 14:06
ну все. пора выходить из гейропейского псевдосуда ввиду того что он выносит заведомо незаконные политически мотивированные антироссийские решения.
nikolaitschi 28 августа 2018 | 14:09
Для Москвы так себе, а в Барнауле может появиться новая профессия - коментатор.