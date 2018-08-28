ЕСПЧ: Россия нарушила право на свободу выражения мнения в деле против блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева

Россия нарушила право на свободу выражения мнения в деле против блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева, осужденного за комментарий в «Живом журнале». К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ отказался присудить россиянину компенсацию морального вреда одновременно Россия должна выплатить Терентьеву 5 тысяч евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек.

Терентьев был приговорен к одному году заключения условно, он стал первым россиянином , которого обвинили в экстремизме из-за комментария в интернете, — отмечает издание Медуза.