«Трансперенси Интернешнл-Россия»: В Госдуме седьмого созыва каждый пятый депутат лоббирует интересы силовых структур
В Госдуме седьмого созыва каждый пятый депутат лоббирует интересы силовых структур, — говорится в докладе «Трансперенси Интернешнл-Россия». Отмечается, что наибольшее количество лоббистов — 26 – имеет Минобороны, 20 — ФСБ, 7 – МВД. Восемь человек «Трансперенси» относит к лобби прокуратуры и Следственного комитета, — сообщает Новая газета.
Комментарии8
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liquidsky__ 28 августа 2018 | 13:37
И правильно делает.
olegleon 28 августа 2018 | 13:39
а «Трансперенси Интернешнл-Россия» чьи интересы лоббирует?
ostapbey 28 августа 2018 | 13:42
olegleon:она разве наклейки клеит на бандероли с аргентирским коксом?
Мол Россия то Единая!!
Даже!!
danko1 28 августа 2018 | 13:47
ostapbey: ЕР составляет конституционное большинство.
Именно она в полном составе лоббирует интересы силовиков по указанию Кремля.
Да и стальные партии тоже поддерживают.
ostapbey 28 августа 2018 | 13:40
Вторая цифра уменьшена процентов эдак на 80..
Даже..
kkdv75 28 августа 2018 | 13:55
Печалька, а тут все надеялись на лоббистов интересов ЦРУ и НАТО
chapter_2 28 августа 2018 | 14:00
«Трансперенси Интернешнл-Россия» плохо считает. В Госдуме седьмого созыва все депутаты имеют погоны силовых структур. От подполковника и выше...
democ 28 августа 2018 | 14:05
Вот поэтому никто и не поднимает вопрос в Госдуме об увеличении возраста выхода на пенсию силовиков. Одни лоббируют, другие молчат - кабы чего не вышло...