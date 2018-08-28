Володин утверждает, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги
Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги. Таким образом он ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, — передает телеканал Дождь.
Лидия Барабанова купила квартиру 10 лет назад на деньги, которые получила от продажи доли в компании «Солнечные продукты» – она выпускает подсолнечное масло и майонез.
Володин заявил, что не знает, сколько в действительности стоила квартира, однако это значительно меньше 230 миллионов рублей, — именно в такую сумму оценил недвижимость Алексей Навальный.
Комментарии23
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rihard 28 августа 2018 | 13:41
Никогда еще учителя начальных классов не были так богаты! Учитесь!
danko1 28 августа 2018 | 13:43
rihard: А деньги на покупку доли в компании ей ученики подарили на день рождения.
Или деньги в тумбочке взяла?
tvitov66 28 августа 2018 | 13:46
danko1: да все помнят, что раньше, до наступления полезных санкций, любой пенсионер мог с пенсии купить квартир пучок, а на сдачу жить припеваючи
neon001 28 августа 2018 | 13:47
danko1: взяла классное руководство.
vezdehod 28 августа 2018 | 14:15
Володин утверждает, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги
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Так и я утверждаю, что купил свои китайские кроссовки на свои деньги. а соседка мне не верит.
olegleon 28 августа 2018 | 13:41
а долю в компании "Солнечные продукты" она на пенсию купила?
timber_head 28 августа 2018 | 13:48
Мне вот одно интересно, этой 82-летней "заслуженной учительнице", которая всю жизнь воспитывала в детях "доброе, умное, вечное" за своего вора и патологического вруна сына не стыдно? А сама ночью в своих хоромах, купленных на ворованное на кровати не крутится от стыда, не?
neon001 28 августа 2018 | 13:50
timber_head: так она его таким и воспитала. учителя 90% все гниды.
timber_head 28 августа 2018 | 14:02
neon001: Что и не удивительно. Это только в советских фильмах учителя - умные, честные и беззаветно преданные своему делу. После войны, когда в школы пришли фронтовики, может, так оно и было. А с 70-х в педвузы поступали в основном "сливки" (от слова сливать), которые не способны были поступить в более серьезный ВУЗ. А для того чтобы малышню воспитывать - самый сложный возраст, по сути, когда все в ребенка закладывается, когда нужно уметь заинтересовать, научить работать, ответить на массу его вопросов, часто непредсказуемых - вообще высшего образования не требовалось - позавчера она "старшая пионервожатая", вчера - студентка педучилища, сегодня - учитель младших классов.
neon001 28 августа 2018 | 14:25
timber_head: ну и первым, кто учит любить власть - учителя.
timber_head 28 августа 2018 | 14:37
neon001: Вся система советского образования была построена так, чтобы не учить думать и действовать самостоятельно, а "делать что сказали". Кто-то конечно, вырывался из этих шор, однако, недаром у нас нобелевских лауреатов в естественных науках в разы, если не в десятки раз, меньше чем в США, с такой же, как была в СССР, численностью населения. Сомневаюсь, что потому что у нас умных людей изначально меньше, чем там.
trans 28 августа 2018 | 13:50
И не сами ли мы своим равнодушием и трусостью, порождаем наглую, презрительную,
циничную ухмылку властьимущих, с которой те взирают на народ как на покорный скот?!
vladimirbelarus 28 августа 2018 | 13:51
Позорные учителя, позорные их дети. И взяла же ворованные деньги и сына не прокляла. Инфу
justitia 28 августа 2018 | 13:52
И все поверили , конечно.
Ни стыда, ни совести...
Хотя - о чем это я, мы же о России говорим. Там только высокая духовность , самая духовная, чем выше - тем духовней, а с верхушки смердит уже на весь мир.
olegleon 28 августа 2018 | 14:01
justitia: "Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти"
timber_head 28 августа 2018 | 14:41
olegleon: Ты опять тут, олигофрен? Цитируешь того, кто всю жизнь жил за счет капиталиста Энгельса? Этот идиот даже не знал, что не то что 300% - даже 50% прибыли при капиталистическом способе производства не бывает, такое бывает либо при спекулятивных сделках, либо в условиях монополий, свойственных феодальным государствам. Так что правильно будет "для того кто имеет неподконтрольную власть (не важно, ЦК КПСС или Путин), не существует понятие "преступление", применимое к нему".
olegleon 28 августа 2018 | 14:51
timber_head: ну да, а Маск или Гейтс по 10% прибыли имели и получили десятки миллиардов.
justitia 28 августа 2018 | 15:03
timber_head: Капитал - вообще, Библия для экономически неграмотных неудачников вроде самого Маркса :)
m_doc 28 августа 2018 | 14:06
justitia: Чё такая злющая, аки ведьма? В Австрии плохо кормят или мало подают?
chtogde 28 августа 2018 | 14:06
Это ж сколько пылесосить, мама родная . . .
punyoshohlai 28 августа 2018 | 14:16
chtogde: сколько пылесосить
Домашняя челядь - это отдельная тема.
golfinder 28 августа 2018 | 14:13
Никогда эти су.и просто так власть не отдадут. Они же все спи.дили у народа и продолжают это делать. Вот также растащили пенсионный фонд, а завтра бог будет рассказывать как необходимо в интересах народа повысить пенсионный возраст. Кто угодно,но только не ЕДРО и не кандидаты от них.
eniro 28 августа 2018 | 14:43
golfinder: Вы правы. Но в русских головах: -всякая власть от Бога; -они ж такие умные; -ну так и раньше воровали; -и кому руководить, не тебе ж; -эти еще ничего, а вот было в 36 годе...; -может как-то образуется; -да хрен с ними, вот водочки выпью...; -тут один рассказывал, что в Африке- вооще...; -это пиндосы, от них все...; - но мы ж русскаи. поди; (продолжить по своему усмотрению)