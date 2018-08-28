Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова купила 400-метровую квартиру в Москве на свои деньги. Таким образом он ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, — передает телеканал Дождь.

Лидия Барабанова купила квартиру 10 лет назад на деньги, которые получила от продажи доли в компании «Солнечные продукты» – она выпускает подсолнечное масло и майонез.

Володин заявил, что не знает, сколько в действительности стоила квартира, однако это значительно меньше 230 миллионов рублей, — именно в такую сумму оценил недвижимость Алексей Навальный.