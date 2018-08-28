Путин перепутал цитаты французских королей на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске
Президент Путин перепутал цитаты французских королей на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске. Путин заявил: «Мы не можем руководствоваться известным принципом Короля-Солнца Людовика Четырнадцатого, который сказал «после меня хоть потоп». При этом различные словари приписывают эту фразу маркизе Де Помпадур, а произнес эти слова Людовик Пятнадцатый, — сообщает «Газета.ру».
Комментарии19
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dnepr_ua 28 августа 2018 | 13:33
напрочь шибануло батю вашего бревном в туве
fig_vvam 28 августа 2018 | 13:36
dnepr_ua: Никто и ничто его не шибанул.
Просто он продемонстрировал уровень своего образования.
все-таки выпускник ЛГУ.
Про Короля-Солнце слыхал.
dorin1987 28 августа 2018 | 13:38
fig_vvam: /Просто он продемонстрировал уровень своего образования. / - То, что оно всего-лишь потреблятор написанного другими - давно известно. Но то, что вокруг него столько бездарностей - говорит о большой беде в режиме царька РФ...
patrikk_1 28 августа 2018 | 13:40
Путин перепутал цитаты французских королей на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске...
Импичмент.
tvitov66 28 августа 2018 | 13:42
dorin1987: а чего еще ждать от троечника?
zapadnay 28 августа 2018 | 13:42
А чего удивляться-то?
testmeter 28 августа 2018 | 13:40
Ничего Путин не перепутал! Это французские короли ошибались...
sokal123 28 августа 2018 | 13:35
Так это двойник.
tvitov66 28 августа 2018 | 13:44
sokal123: у царя троечника двойник двоечник - логично
timber_head 28 августа 2018 | 13:35
Видимо, Король-Солнце с его принципом "Государство это я" ему близок по духу. немудрено, что перепутал.
olegleon 28 августа 2018 | 13:36
"Какая разница? Мало ли в Бразилии Педров? И не сосчитаешь!"
ac_dc 28 августа 2018 | 13:36
Экое дело...
Хуже что он перепутал карманы
tv_victim 28 августа 2018 | 13:37
Органчик заело....
platonnekafrin 28 августа 2018 | 13:38
Тут не помню, а тут помню: "Да мало ли в Бразилии людовиков - не сосчитаешь!"
idruker 28 августа 2018 | 13:38
Разумеется сей принцип для узурпаторов российкой власти неприменим. Актуальнее будет "успеть бы прожить до наступления потопа"
abuvgrobu 28 августа 2018 | 13:39
Пупуевские сочинители речей хотели образованностью блеснуть сами и чтобы их патрон блеснул, а образованности-то как раз и не хватает..
valeriy_n 28 августа 2018 | 13:39
С троечника по жизни какой спрос.
oksana63 28 августа 2018 | 13:41
Пятнадцатый, четырнадцатый, какая разница. Цитатка-то характерная.
rihard 28 августа 2018 | 13:43
Он сам царь! Ему можно!