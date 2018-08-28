Президент Путин перепутал цитаты французских королей на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске. Путин заявил: «Мы не можем руководствоваться известным принципом Короля-Солнца Людовика Четырнадцатого, который сказал «после меня хоть потоп». При этом различные словари приписывают эту фразу маркизе Де Помпадур, а произнес эти слова Людовик Пятнадцатый, — сообщает «Газета.ру».