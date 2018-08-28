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13:30, 28 августа 2018

Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе

Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе, — сообщил журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сам Путин сегодня завил, что правительство правильно использовало жесткие экономические, финансовые и демографические расчеты при подготовке реформы. В то же время Путин пообещал, что будут приняты «справедливые решения» «со взвешенными и осторожным подходом», — передает Интерфакс.

Комментарии

12

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tv_victim 28 августа 2018 | 13:33

«Он» даст какое-то счастье! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! Они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!»

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»

luger_max_otto 28 августа 2018 | 13:35

То есть расскажет, как его солнцеликость видит очередное ограбление подданных.
Мера противоречит Конституции России.
Мера противоречит многочисленным обещаниям Путина.
Стало быть- вора л лжеца Хутина с его бандой- на пуй.

gordy 28 августа 2018 | 13:42

@Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе@


Надо, Федя, надо?

patrikk_1 28 августа 2018 | 13:45

Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе...

Если надо - делай, а жидобандера воняла бы в любом случае. Сделай сейчас В.Путин 40-45 для женщин и мужчин соответственно, на улицу людей бы не выводили, но на словах все бы критиковали президента за то что он популист, за то что погубит пенсионную систему.

olegleon 28 августа 2018 | 13:34

"пока я президент, никакого повышения не будет" он уже рассказывал о своей позиции. может в отставку решил уйти?

antimalin 28 августа 2018 | 13:42

olegleon: может в отставку решил уйти?
//////

Навряд ли.
Цепляется за власть как Меркель.
Да и полон сил он еще.
Не как немощный Ельцин в 1999.
К тому же, и преемника пока нет у него.
Не подготовлен.

jjuddgge_ddrredd 28 августа 2018 | 13:34

*BREAKIN NEWS*. Только что, пару часов назад в твиттере, ПРЕЗИДЕНТ США ТРАМП, самый могущественный и влиятельный чел в МИРЕ, обвинил Гугл в мошенничестве, что поисковик выдаёт сфальсифицированные результаты поиска, давая приоритет либерастическим СМИ, и скрывая консервативные СМИ. И где отражение этой новости на "Эхо"???
Все наверное в курсе, что MSM в Америке, Трамп их называет "врагами народа". Имеется ввиду Fake News CNN, WaPo, NYT etс. Рейтинги и продажи MSM в эпоху Трампа катастрофически падают. Я подтверждаю - Трамп прав. Ведущие американские СМИ полностью коррумпированны и лживы. Враги народа американского, однозначно. На их фоне даже Соловьёв выглядит прилично...

Катастрофа с соц. сетями. Трамп на днях опубликовал твит с резкой критикой соц. сетей. А вообще, у него серия твитов на эту тему за этот месяц. Даю адаптированный перевод.
Он написал, что соц. сети (Фейсбук, Твиттер) банят миллионы пользователей консервативных взглядов по всему Миру (в том числе и shadow banning) , оставляя только точки зрения либерастоффф (libtards), осуществляют цензуру. И соц. сети становятся похожи на Fake News CNN. Трамп призывает соц. сети прекратить цензуру и дать людям возможность САМИМ разобраться, где - правда, где - ложь
"Эхо" Москвы выложило эту новость. Но в каком виде! Новостники "Эха" написали всего-лишь, не мудрствуя, что Трамп призвал американцев научиться отличать правду от лжи. И всё!
Тем самым, полностью исказив СМЫСЛ написанного Трампом)))

Проблема в том, что у абс. большинства голова на плечах исключительно для того, что бы в неё есть. Я их называю ботвой. Например ботва - это скачущие бандерлоги и наша отечественная демшииза. О поцреотах. Рабская психология и преклонение перед Путей вызывают брезгливость. Но за #КрымНаш и Россию, порвут любого бандерлога и хомяка, поэтому многое им прощается.....

jjuddgge_ddrredd 28 августа 2018 | 13:36

jjuddgge_ddrredd:
Из личного опыта.
В Фейсбуке оставил про-Трамповские комменты и отрицательные в адрес crooked Hillary (коррупция). Моментально пожизненно забанили! При этом спокойно висят высеры в адрес Трампа, где не критика, а именно высеры. Фейсбук для Меня мёртв. Лежбище для либерастов (libtards). Брезгую заново регистрироваться. Сейчас миллионы приличных людей выпиливаются из этой помойки, #WalkAway.

Твиттер. Есть у Меня там акк, люблю этот формат. Да, Я пишу длинные комменты здесь, потому что Я - действительно КОМ-МЕН-ТИ-РУ-Ю. Одна строчка от пустоголовых - это не комменты. В твиттере можете найти Меня - у меня такая же ава и примерно такой же ник (кириллица, перевод). Но в твиттере я в основном пишу на темы снукера, Я заядлый снукерист-любитель, даже потратил целое состояние и поставил 10-футовый стол, на итальянских сланцевых плитах, на даче))). Очень удобный формат для общения на снукерные темы. Часто посещаю страницу Синицына.
Несколько раз оставлял в твиттере у Трампа свои твиты, комплиментарного характера в адрес Моего любимца и негативные в адрес crooked Hillary, на темы коррупции (на англ. языке, конечно). И? Мне БЛОКИРОВАЛИ НЕОДНОКРАТНО ДОСТУП в твиттер, пока Я не сотру комменты негативного характера в адрес crooked Hillary. При этом такое хафно бросается в адрес Трампа, не критика а грязь, и всё висит, никто не блокируется.

Наша демшиза, которая никогда не была в Америке и далека от американских реалий, в восторге от Американской "демократии" и "судебной системы")))
ЗЫ. В одном из твитов Трамп написал, что ФБР и DOJ (Мин. юст и Генпрокуратура в одном флаконе) - логово поддонков и воров (наследие шарлатана Барака Хуссейна Обамы). В Америке правосудие - покупное и партийное. Если судья или прокурор республиканец - одно решение, а если демократы - другое. Верховный Суд выносит часто Судьбоносные Решения 5 За - 4 Против. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПАРТИЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ СУДЕЙ.

dnepr_ua 28 августа 2018 | 13:36

"Завтра в среду чуть не плача вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,Нет чтобы поесть,помыться,уколоться и забыться вся безумная больница у экрана собралась"

vladimirbelarus 28 августа 2018 | 13:38

А про силовиков он тоже скажет? Что им пенсионный возраст повышать не будут? Если не скажет - значит он не только..., но и ....

vlad_sabbath 28 августа 2018 | 13:41

Ничего нового он не скажет. Ну разве что если скажет "Я УХОЖУ"
Скорее бы...........

abuvgrobu 28 августа 2018 | 13:45


У пупуева есть всего два пути или полностью отменить данную реформу или сообщить всем, что он на стороне всей этой едросовской воровской швали.

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