Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе, — сообщил журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сам Путин сегодня завил, что правительство правильно использовало жесткие экономические, финансовые и демографические расчеты при подготовке реформы. В то же время Путин пообещал, что будут приняты «справедливые решения» «со взвешенными и осторожным подходом», — передает Интерфакс.