Банда старшеклассников избила учителя в Таврическом саду в Петербурге
Поводом стал отказ ответить на так называемый «пацанский вопрос».
Только двух подростков задержали полицейские после инцидента в Таврическом саду. После опроса в отделении их отпустили. Банда старшеклассников напала на молодого учителя и его друга вечером 24-го августа. Компания школьников подошла к ним в парке и стала трогать вещи, поддевать. В ответ на предложение преподавателя успокоиться и просто поговорить, его стали избивать руками и ногами. Мужчину госпитализировали в Александровскую больницу. Как сообщает портал «Фонтанка.Ру» наряд полиции, который прибыл на место происшествия, найти нападавших не смог. Зато это получилось у друзей учителя. Через соцсети они смогли установить всех участников нападения. Это старшеклассники, которых объединяет интерес к субкультуре А.У.Е. «Арестантский уклад един». По поводу нападения полиция полиция возбудила дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровья
Максимальное наказание по статье, по которой возбуждено дело, — пять лет лишения свободы. Правда, привлечь к ответственности можно будет только тех, кто старше шестнадцати лет.
Комментарии34
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kir_pich_101 28 августа 2018 | 13:08
Дают плоды воспитания Озерскими молодого поколения.
tararabumbia 28 августа 2018 | 13:18
kir_pich_101: Навальнята?
proxxit 28 августа 2018 | 13:18
kir_pich_101:
Забавно, как вонючая либерастическая мразь привычно защищает уголовных от кровавой Гэбни...
Жаль дедушка Сталин не вывел вас - фашистских выродков, видать сильно хворал коммунистическим гуманизмом, надеялся перековать вас, тупых упырьков, убийц, предателей, воров и насильников.
ihtiostega 28 августа 2018 | 13:26
proxxit:Да,гуманист был типа тебя
proxxit 28 августа 2018 | 13:33
ihtiostega:
Объяснять тебе, дебилу про то, что по переписи 1939 в СССР было 170 млн. человек, а по переписи 1959 - стало 202 миллиона - дело бесполезное...
Не сердись женоподобно на дедушку Сталина за то, что он лечил за жопные шалости таких как ты, суровыми Дудинским морозами и ароматами свежеспиленной хвои - так в Славные Сталинские времена с вами дырявыми поступали во всех развитых и демократических странах Мира.
polba 28 августа 2018 | 13:34
ihtiostega: Именно, что великий гуманист. Вместо того, что бы, как положено по ЗАКОНУ, за предательство и бандитизм, расстрелять 90% мужского чеченского и 95% мужского крымско-татарского населения... всего-навсего переселил их вместе с семьями подальше от фронта.
Да и бандеровцев с власовцами не постреляли, а дали 5-15 лет, реально отпустив через 3-5.
polikarpich 28 августа 2018 | 13:31
proxxit: Ты там клавиатуру только не грызи и не царапай в припадке. И ногти на ногах тоже не обкусывай.
И вообще, пора тебе уже, наверное, отдохнуть в отдельной палате с мягкими стенами.
proxxit 28 августа 2018 | 13:38
polikarpich:
Забавно, что ты, дурашка, знаешь про палаты...
Иди, уродец, читай Марса и Ленина, Маркузе и Бодрийара...
Туповатая и ленивая деревенщина, типа тебя, мечтающая о Беловодье и Опоньском Царстве - это что то...
fig_vvam 28 августа 2018 | 13:33
proxxit: Педофил и уголовник Сталин всемерно поддерживал уголовников и называл их классово близкими.
Вот с него-то и началось распространение уголовщины в стране.
Именно при нем и появились "воры в законе" и прочая мразь уголовная.
proxxit 28 августа 2018 | 13:43
fig_vvam:
Смешно тебя, престарелого придурка, перестроечные евреи подучили...
А что поделать, даже Сталин с его простыми Советскими парнями из НКВД не смогли выбить из таких, как ты, 1000-е холуйские скрепы...
basel812 28 августа 2018 | 13:24
kir_pich_101: Воспитание ведётся в двух направлениях. Выращивают вертухаев и урок.
danko1 28 августа 2018 | 13:09
Когда банда питерских захватила в России всё, а Путин на уголовном жаргоне по ЦТ изъясняется, то закономерно, что бандитские нормы поведения проникли всюду. И в первую очередь в молодежную среду.
И это страшно.
proxxit 28 августа 2018 | 13:28
danko1:
Дай Б-г, кончится кровавый путинский полицейский режим и ребята из АУЕ смогут проверить - на что ты отправила дочку за границу и осталось ли у тебя что, от сворованного тобой в паре с жирной воровкой Старовойтовой.
За одно ответишь за продажный Ельцинский суд, который отмазал вас от 600 тысяч $ чёрного нала в Глиной сумочке...
nadiama 28 августа 2018 | 13:10
Класс видимо теперь называется бандой...
punyoshohlai 28 августа 2018 | 13:10
Полицаи, похоже, не хотят работать. Да, и не умеют.
zolingen 28 августа 2018 | 13:13
punyoshohlai: а зачем? У них скоро пенсия.
fig_vvam 28 августа 2018 | 13:22
punyoshohlai: Полицаи, похоже, не хотят работать.
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Вы нправы.
Эти ребятки шпанистое быдло есть опора режима.
Это свои классово близкие.
А вот учителя это гнилая интеллигенция.
И на чьей стороне находится полиция?
Это ясно без слов.
Вот она и не ищет шпану.
michael_zagorsk 28 августа 2018 | 13:14
Селигерское воспитание и "будем мочить в сортирах". Кто-то хочет возразить?
stratofighter 28 августа 2018 | 13:15
Духовность, хулѣ! Полицаи нынче сильно заняты борьбой с лайками и репостами, им недосуг, на настоящих бандитов смотрят сквозь пальцы.
zkotor 28 августа 2018 | 13:17
Силами населения надо измордовать одну - другую банду этих задротов до неузнаваемости и удаль дегенеративная сразу поутихнет
archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 13:23
zkotor: " Силами населения надо измордовать одну - другую банду этих задротов до неузнаваемости "
потом эти задроты подадут в суд и "силы населения" сядут лет на 10 каждый, потому что такие задроты - опора бандитского режима - политикой довольны и готовы изувечить или убить любого, на кого укажут кураторы - подонкам это только "в кайф", тем более что безнаказанно - поскольку их будет крышевать ФСБ
sterhogolub 28 августа 2018 | 13:20
Сдать в милицию! (На работу)
kochar 28 августа 2018 | 13:20
"...Правда, привлечь к ответственности можно будет только тех, кто старше шестнадцати лет".
_______________
А остальных в топку.
mozhem_povtorit 28 августа 2018 | 13:20
АУЕшный биомусор?
nikolaitschi 28 августа 2018 | 13:25
Путин. Итоги. Возвращение 90-Х. Мальчик мечтал стать вором, а девочка проституткой. Этот лифт едет только вниз.
mamiluk 28 августа 2018 | 13:25
Соцсети по сути теперь выполняют обязанности государства...разыскивают,находят организуют....при этом "государство" в лице тех же карательных органов (которые на удивление работают весьма исправно) пытаются уничтожить эту последнюю площадку для дискуссий.
noxepy_88 28 августа 2018 | 13:26
Это, конечно, отвратительно, но закономерно. На ТВ, в кино, на эстраде уже много лет подряд засилье низовой культуры, тиражируются самые примитивные приблатненные образы, самая популярная игра в Контакте "тюряга".. Справедливости ради сказать, что хоть аудитория здешнего рупора креаклов ничтожно мала, но и она с удовольствием размовляет по фене. Понятия "стучать", "ссучиться", "мусора" и т.п. прочно вошли в лексикон т.н. интеллигенции.. И просвета, честно говоря, не наблюдается.
michael_zagorsk 28 августа 2018 | 13:31
noxepy_88: Понятия "стучать", "ссучиться", "мусора" и т.п. прочно вошли в лексикон т.н. интеллигенции.. И просвета, честно говоря, не наблюдается.
А что, лучше фразы типа "пролонгировать"? У меня мурашки по коже от этого.
noxepy_88 28 августа 2018 | 13:37
michael_zagorsk: Всё же немного более лудше, да.
michael_zagorsk 28 августа 2018 | 13:44
noxepy_88: Всё же немного более лудше, да.
В первоначальном посте мысль верна, согласен.
abuvgrobu 28 августа 2018 | 13:32
Это не "малолетние xyлиганы", а уроды, от которых общество должно избавляться самым решительным и окончательным способом.
allasc 28 августа 2018 | 13:41
abuvgrobu: постойте... эти "дети" анегдоты про Путина не постят.... священиков не бьют.... в Донбас по первому зову поедут.... это БУДУЩЕЕ России
allasc 28 августа 2018 | 13:32
а где казаки и росгвардия???
timber_head 28 августа 2018 | 13:40
Зато они, безусловно, все Патриоты и у каждого есть майка "Я - русский". Настоящие Россияне и Верные Сыны Нации!