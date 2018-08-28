Банда старшеклассников избила учителя в Таврическом саду в Петербурге

Поводом стал отказ ответить на так называемый «пацанский вопрос».

Только двух подростков задержали полицейские после инцидента в Таврическом саду. После опроса в отделении их отпустили. Банда старшеклассников напала на молодого учителя и его друга вечером 24-го августа. Компания школьников подошла к ним в парке и стала трогать вещи, поддевать. В ответ на предложение преподавателя успокоиться и просто поговорить, его стали избивать руками и ногами. Мужчину госпитализировали в Александровскую больницу. Как сообщает портал «Фонтанка.Ру» наряд полиции, который прибыл на место происшествия, найти нападавших не смог. Зато это получилось у друзей учителя. Через соцсети они смогли установить всех участников нападения. Это старшеклассники, которых объединяет интерес к субкультуре А.У.Е. «Арестантский уклад един». По поводу нападения полиция полиция возбудила дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровья

Максимальное наказание по статье, по которой возбуждено дело, — пять лет лишения свободы. Правда, привлечь к ответственности можно будет только тех, кто старше шестнадцати лет.