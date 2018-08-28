Z Архив новостей новости
5 34 6 3313
13:04, 28 августа 2018

Банда старшеклассников избила учителя в Таврическом саду в Петербурге

Поводом стал отказ ответить на так называемый «пацанский вопрос».

Только двух подростков задержали полицейские после инцидента в Таврическом саду. После опроса в отделении их отпустили. Банда старшеклассников напала на молодого учителя и его друга вечером 24-го августа. Компания школьников подошла к ним в парке и стала трогать вещи, поддевать. В ответ на предложение преподавателя успокоиться и просто поговорить, его стали избивать руками и ногами. Мужчину госпитализировали в Александровскую больницу. Как сообщает портал «Фонтанка.Ру» наряд полиции, который прибыл на место происшествия, найти нападавших не смог. Зато это получилось у друзей учителя. Через соцсети они смогли установить всех участников нападения. Это старшеклассники, которых объединяет интерес к субкультуре А.У.Е. «Арестантский уклад един». По поводу нападения полиция полиция возбудила дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровья

Максимальное наказание по статье, по которой возбуждено дело, — пять лет лишения свободы. Правда, привлечь к ответственности можно будет только тех, кто старше шестнадцати лет.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kir_pich_101 28 августа 2018 | 13:08

Дают плоды воспитания Озерскими молодого поколения.

tararabumbia 28 августа 2018 | 13:18

kir_pich_101: Навальнята?

proxxit 28 августа 2018 | 13:18

kir_pich_101:

Забавно, как вонючая либерастическая мразь привычно защищает уголовных от кровавой Гэбни...

Жаль дедушка Сталин не вывел вас - фашистских выродков, видать сильно хворал коммунистическим гуманизмом, надеялся перековать вас, тупых упырьков, убийц, предателей, воров и насильников.

ihtiostega 28 августа 2018 | 13:26

proxxit:Да,гуманист был типа тебя

proxxit 28 августа 2018 | 13:33

ihtiostega:

Объяснять тебе, дебилу про то, что по переписи 1939 в СССР было 170 млн. человек, а по переписи 1959 - стало 202 миллиона - дело бесполезное...

Не сердись женоподобно на дедушку Сталина за то, что он лечил за жопные шалости таких как ты, суровыми Дудинским морозами и ароматами свежеспиленной хвои - так в Славные Сталинские времена с вами дырявыми поступали во всех развитых и демократических странах Мира.

polba 28 августа 2018 | 13:34

ihtiostega: Именно, что великий гуманист. Вместо того, что бы, как положено по ЗАКОНУ, за предательство и бандитизм, расстрелять 90% мужского чеченского и 95% мужского крымско-татарского населения... всего-навсего переселил их вместе с семьями подальше от фронта.
Да и бандеровцев с власовцами не постреляли, а дали 5-15 лет, реально отпустив через 3-5.

polikarpich 28 августа 2018 | 13:31

proxxit: Ты там клавиатуру только не грызи и не царапай в припадке. И ногти на ногах тоже не обкусывай.
И вообще, пора тебе уже, наверное, отдохнуть в отдельной палате с мягкими стенами.

proxxit 28 августа 2018 | 13:38

polikarpich:

Забавно, что ты, дурашка, знаешь про палаты...
Иди, уродец, читай Марса и Ленина, Маркузе и Бодрийара...

Туповатая и ленивая деревенщина, типа тебя, мечтающая о Беловодье и Опоньском Царстве - это что то...

fig_vvam 28 августа 2018 | 13:33

proxxit: Педофил и уголовник Сталин всемерно поддерживал уголовников и называл их классово близкими.
Вот с него-то и началось распространение уголовщины в стране.
Именно при нем и появились "воры в законе" и прочая мразь уголовная.

proxxit 28 августа 2018 | 13:43

fig_vvam:

Смешно тебя, престарелого придурка, перестроечные евреи подучили...
А что поделать, даже Сталин с его простыми Советскими парнями из НКВД не смогли выбить из таких, как ты, 1000-е холуйские скрепы...

basel812 28 августа 2018 | 13:24

kir_pich_101: Воспитание ведётся в двух направлениях. Выращивают вертухаев и урок.

danko1 28 августа 2018 | 13:09

Когда банда питерских захватила в России всё, а Путин на уголовном жаргоне по ЦТ изъясняется, то закономерно, что бандитские нормы поведения проникли всюду. И в первую очередь в молодежную среду.
И это страшно.

proxxit 28 августа 2018 | 13:28

danko1:

Дай Б-г, кончится кровавый путинский полицейский режим и ребята из АУЕ смогут проверить - на что ты отправила дочку за границу и осталось ли у тебя что, от сворованного тобой в паре с жирной воровкой Старовойтовой.
За одно ответишь за продажный Ельцинский суд, который отмазал вас от 600 тысяч $ чёрного нала в Глиной сумочке...

nadiama 28 августа 2018 | 13:10

Класс видимо теперь называется бандой...

punyoshohlai 28 августа 2018 | 13:10

Полицаи, похоже, не хотят работать. Да, и не умеют.

zolingen 28 августа 2018 | 13:13

punyoshohlai: а зачем? У них скоро пенсия.

fig_vvam 28 августа 2018 | 13:22

punyoshohlai: Полицаи, похоже, не хотят работать.
----------------------
Вы нправы.
Эти ребятки шпанистое быдло есть опора режима.
Это свои классово близкие.
А вот учителя это гнилая интеллигенция.
И на чьей стороне находится полиция?
Это ясно без слов.
Вот она и не ищет шпану.

michael_zagorsk 28 августа 2018 | 13:14

Селигерское воспитание и "будем мочить в сортирах". Кто-то хочет возразить?

(комментарий скрыт)

stratofighter 28 августа 2018 | 13:15

Духовность, хулѣ! Полицаи нынче сильно заняты борьбой с лайками и репостами, им недосуг, на настоящих бандитов смотрят сквозь пальцы.

zkotor 28 августа 2018 | 13:17

Силами населения надо измордовать одну - другую банду этих задротов до неузнаваемости и удаль дегенеративная сразу поутихнет

archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 13:23

zkotor: " Силами населения надо измордовать одну - другую банду этих задротов до неузнаваемости "

потом эти задроты подадут в суд и "силы населения" сядут лет на 10 каждый, потому что такие задроты - опора бандитского режима - политикой довольны и готовы изувечить или убить любого, на кого укажут кураторы - подонкам это только "в кайф", тем более что безнаказанно - поскольку их будет крышевать ФСБ

(комментарий скрыт)

sterhogolub 28 августа 2018 | 13:20

Сдать в милицию! (На работу)

kochar 28 августа 2018 | 13:20

"...Правда, привлечь к ответственности можно будет только тех, кто старше шестнадцати лет".
_______________
А остальных в топку.

mozhem_povtorit 28 августа 2018 | 13:20

АУЕшный биомусор?

nikolaitschi 28 августа 2018 | 13:25

Путин. Итоги. Возвращение 90-Х. Мальчик мечтал стать вором, а девочка проституткой. Этот лифт едет только вниз.

mamiluk 28 августа 2018 | 13:25

Соцсети по сути теперь выполняют обязанности государства...разыскивают,находят организуют....при этом "государство" в лице тех же карательных органов (которые на удивление работают весьма исправно) пытаются уничтожить эту последнюю площадку для дискуссий.

noxepy_88 28 августа 2018 | 13:26

Это, конечно, отвратительно, но закономерно. На ТВ, в кино, на эстраде уже много лет подряд засилье низовой культуры, тиражируются самые примитивные приблатненные образы, самая популярная игра в Контакте "тюряга".. Справедливости ради сказать, что хоть аудитория здешнего рупора креаклов ничтожно мала, но и она с удовольствием размовляет по фене. Понятия "стучать", "ссучиться", "мусора" и т.п. прочно вошли в лексикон т.н. интеллигенции.. И просвета, честно говоря, не наблюдается.

michael_zagorsk 28 августа 2018 | 13:31

noxepy_88: Понятия "стучать", "ссучиться", "мусора" и т.п. прочно вошли в лексикон т.н. интеллигенции.. И просвета, честно говоря, не наблюдается.

А что, лучше фразы типа "пролонгировать"? У меня мурашки по коже от этого.

noxepy_88 28 августа 2018 | 13:37

michael_zagorsk: Всё же немного более лудше, да.

michael_zagorsk 28 августа 2018 | 13:44

noxepy_88: Всё же немного более лудше, да.
В первоначальном посте мысль верна, согласен.

abuvgrobu 28 августа 2018 | 13:32

Это не "малолетние xyлиганы", а уроды, от которых общество должно избавляться самым решительным и окончательным способом.

allasc 28 августа 2018 | 13:41

abuvgrobu: постойте... эти "дети" анегдоты про Путина не постят.... священиков не бьют.... в Донбас по первому зову поедут.... это БУДУЩЕЕ России

allasc 28 августа 2018 | 13:32

а где казаки и росгвардия???

timber_head 28 августа 2018 | 13:40

Зато они, безусловно, все Патриоты и у каждого есть майка "Я - русский". Настоящие Россияне и Верные Сыны Нации!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 482 6 6231 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Илья Клишин диджитал-директор RTVI

Возникает сотрудник полиции и заявляет, что моя «акция» «не согласована» Я его спросил, запрещает ли закон просто класть цветы на улице. Он ответил (и я не шучу): если вы их как будто обронили, то нет…

5 104 6 33937 21.08
Kполиция, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 176 6 16707 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Блоги

+ Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников…

5 96 6 10107 09:14
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 267 6 28856 22.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 73 6 8298 24.08
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 58 6 6930 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6596 27.08
Kистория, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 6898 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5761 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11058 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 793 6 102658 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7237 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры матери По его словам, она купила ее десять лет назад на свои деньги…

5 70 6 9678 11:11
Kволодин, финансы, недвижимость, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 66 6 9120 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России Страна и властная вертикаль разучились самостоятельно жить и думать. Это всё напоминает птицу, которую вырастили в клетке, а потом выпустили на волю. Выживет? Скорее всего нет…

5 137 6 19216 08:48
Kкрым, путин, рф, политика, власть, общество, события

Популярное за неделю

Новости

В Забайкалье совершено нападение на воинский эшелон Это случилось в ночь на понедельник…

5 51 6 53058
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 146856 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 267 6 28856 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 188 6 349081 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 380 6 84576 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7216914
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3633889

Сегодня в эфире