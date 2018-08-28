Умаров: В Чечне проводится профилактическая работа с подростками

В Чечне проводится профилактическая работа с подростками, демонизировать ситуацию не стоит, сказал в интервью «Эху Москвы» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров. По его словам, массовых задержаний нет, проверки проходят в общепринятом порядке. Ранее издание «Кавказский узел» сообщало, что за последние дни в республике были задержаны около 200 подростков. Молодых людей останавливают прямо на улице, затем проводят с ними многочасовые допросы. Это связано с нападением группы подростков на силовиков неделю назад.