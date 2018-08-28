Умаров: В Чечне проводится профилактическая работа с подростками
В Чечне проводится профилактическая работа с подростками, демонизировать ситуацию не стоит, сказал в интервью «Эху Москвы» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров. По его словам, массовых задержаний нет, проверки проходят в общепринятом порядке. Ранее издание «Кавказский узел» сообщало, что за последние дни в республике были задержаны около 200 подростков. Молодых людей останавливают прямо на улице, затем проводят с ними многочасовые допросы. Это связано с нападением группы подростков на силовиков неделю назад.
Комментарии3
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sokal123 28 августа 2018 | 13:12
Я представил себе эту профилактическую работу по-кадыровски.
kir_pich_101 28 августа 2018 | 13:14
sokal123: Надо готовить детей к взрослой жизни.
Со следующей недели можно начинать допрашивать в детских садах.
tverboul 28 августа 2018 | 13:18
Это у них в Чечне называется "профилактикой" - схватить подростка на улице, отвезти в ментовку, там избить и запугать, чтоб не жаловались потом. Чеченские подростки, понятно, и сами не сахар - но теперь уж точно после школы в "правоохранители" пойдут - такой урок получили. Или в бандиты, что одно и тоже. И не только в Чечне.